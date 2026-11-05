В Шымкенте обсудили реализацию Послания Президента и развитие города

В Шымкенте состоялась встреча представителей исполнительной власти, общественности и предпринимательского сообщества, посвящённая реализации задач, обозначенных в Послании Президента Казахстана. Участники обсудили перспективы развития города, модернизацию инфраструктуры, экологические вопросы и поддержку бизнеса.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил, что поставленные главой государства задачи направлены на укрепление экономического потенциала страны, повышение благосостояния населения и конкурентоспособности Казахстана.

По его словам, главная цель встречи — определить приоритетные направления работы на региональном уровне и обсудить конкретные механизмы их реализации.

Одной из ключевых тем стало дальнейшее развитие Шымкента с учётом роста населения и расширения городской территории.

Председатель Общественного совета города Бухарбай Парманов подчеркнул необходимость долгосрочного планирования. По его словам, увеличение численности населения, развитие промышленности и предпринимательства требуют новых подходов к управлению мегаполисом.

Особое внимание он предложил уделить прогнозированию демографического роста на ближайшие 15 лет, созданию рабочих мест, развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению населения коммунальными услугами.

В частности, речь шла о готовности систем водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и канализации к увеличению нагрузки.

В ответ Габит Сыздыкбеков предложил представителям Общественного совета подготовить конкретные предложения по обозначенным вопросам, чтобы ответственные службы могли приступить к их рассмотрению.

Отдельно участники встречи обсудили экологическую ситуацию и поддержание чистоты в городе.

Член Народного совета Казахстана Абдез Иманкулов отметил, что инициатива «Таза Қазақстан» должна стать не разовой акцией, а частью повседневной культуры жителей.

По его словам, бережное отношение к окружающей среде начинается с простых действий: поддержания чистоты во дворах, правильной утилизации мусора, ухода за зелёными насаждениями и сохранения общественного имущества.

Он подчеркнул, что в быстрорастущем мегаполисе ответственность за чистоту улиц, парков и общественных пространств должны разделять как коммунальные службы, так и сами горожане.

Ещё одной темой обсуждения стали изменения налогового законодательства и совершенствование государственного контроля в сфере предпринимательства.

Директор Палаты предпринимателей Шымкента Сабира Адамбекова подчеркнула важность участия бизнес-сообщества в разработке законодательных изменений.

Она предложила применять комплексный подход к вопросам моратория на проверки, исключить дублирование контрольных мероприятий и развивать цифровую модель регулирования с учётом степени риска.

Габит Сыздыкбеков отметил, что государство продолжает принимать меры по поддержке предпринимательства, однако это не освобождает бизнес от обязанности соблюдать законодательство.

По словам акима, при наличии законных оснований проверки будут проводиться, поскольку в ходе контрольных мероприятий выявляются различные нарушения.

В завершение встречи глава города поручил руководителям ответственных управлений обеспечить своевременное и качественное выполнение задач, поставленных в Послании Президента.

Участники подчеркнули необходимость совместной работы государственных органов, общественности и предпринимателей для устойчивого развития Шымкента и повышения качества жизни горожан.