В Шымкенте провели трансплантацию почки между сестрами

В городской клинической больнице №1 Шымкента успешно провели операцию по трансплантации почки. Донором стала сестра пациентки, которая согласилась отдать один из своих органов, чтобы помочь близкому человеку.

Как рассказали врачи, пациентка около десяти лет страдает сахарным диабетом. Длительное повышение уровня глюкозы в крови привело к серьёзному поражению обеих почек и развитию почечной недостаточности.

Из-за заболевания женщина была вынуждена регулярно проходить процедуру гемодиализа, которая заменяет часть функций почек и помогает очищать кровь от продуктов обмена веществ. Процедуры требовались трижды в неделю.

Единственной возможностью существенно изменить качество жизни пациентки стала трансплантация почки. Донором согласилась стать ее родная сестра.

По словам хирурга Сабитхана Байтемирова, пересадка почки представляет собой сложное хирургическое вмешательство, состоящее из нескольких последовательных этапов.

«Операция по трансплантации почки состоит из трёх основных этапов. Первый — донорский, когда у донора извлекают почку, предназначенную для пересадки. Второй этап — сохранение и подготовка органа. Почку помещают в стерильные условия, охлаждают и обрабатывают специальным консервирующим раствором. Третий этап — реципиентный, когда донорскую почку пересаживают пациенту, соединяют с кровеносными сосудами и восстанавливают кровообращение», — пояснил врач.

Особую сложность представляло состояние кровеносных сосудов пациентки, на которые негативно повлиял многолетний сахарный диабет.

Врач-трансплантолог Рахымжан Умбетов отметил, что для людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями возможность вернуться к привычной жизни имеет огромное значение.

«У каждого человека есть своя мечта. Кто-то мечтает о собственном доме, кто-то — о машине. А для пациента, который борется с таким тяжёлым заболеванием, самое большое желание — восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни. Сегодня у него появилась такая возможность», — рассказал специалист.

По словам врача, успешная трансплантация может значительно улучшить качество жизни и избавить от необходимости проходить гемодиализ трижды в неделю.

Хирургическое вмешательство завершилось успешно. Сейчас женщина находится под наблюдением медицинских специалистов, которые контролируют ее состояние и работу пересаженной почки.

Врачи отмечают, что после трансплантации необходимо регулярно проходить обследования, соблюдать медицинские рекомендации и принимать препараты, предотвращающие отторжение донорского органа.

Проведённая операция стала 257-й трансплантацией почки в Шымкенте.