В Шымкенте врачи из разных стран обсуждают лечение заболеваний мозга

В Шымкенте проходит четырёхдневный международный конгресс «Междисциплинарная неврология». Ведущие специалисты из разных стран обсуждают современные методы диагностики и лечения заболеваний нервной системы.

В мероприятии участвуют врачи и учёные из Великобритании, Малайзии, Испании, Ирана, Турции, России, Узбекистана, Азербайджана и других государств.

В центре внимания — болезнь Паркинсона, инсульт, эпилепсия, деменция, рассеянный склероз и редкие неврологические заболевания. Специалисты также рассматривают вопросы нейрогенетики и двигательных нарушений.

Профессор Университета Малайя Шен-Янг Лим отметил, что проблема неврологических заболеваний становится всё актуальнее на фоне старения населения. По его словам, число пациентов с подобными нарушениями продолжает увеличиваться.

Особое внимание участники уделяют болезни Паркинсона. Врачи обмениваются результатами исследований, обсуждают новые подходы к диагностике и возможности повышения эффективности лечения.

Как рассказал кандидат медицинских наук Нурлан Аукенов, в конгрессе участвуют зарубежные специалисты, с которыми казахстанские медики сотрудничают уже много лет.

Накануне мероприятия состоялся семинар по биоинформатике — перспективному научному направлению, объединяющему биологию, медицину и анализ данных.

По словам организаторов, международный обмен опытом позволит казахстанским врачам познакомиться с новыми разработками, обсудить сложные клинические случаи и расширить профессиональные знания.

Конгресс направлен на развитие отечественной неврологии и повышение качества медицинской помощи пациентам.