В Шымкенте будущие дизайнеры и военнослужащие представили свои навыки

В Шымкенте прошла выставка, посвящённая профессиональным возможностям девушек и женщин. Школьницы и студентки представили свои достижения в технических, творческих и прикладных направлениях. Главная цель мероприятия — показать, что выбор профессии зависит прежде всего от интересов, способностей и стремлений человека.

Одной из участниц выставки стала студентка второго курса автодорожного колледжа Динара Оспан. Девушка продемонстрировала навыки разборки и сборки оружия с закрытыми глазами. На выполнение задания ей потребовалось всего 45 секунд.

По словам Динары, интерес к военному делу появился у неё ещё в детстве благодаря старшим братьям, которые проходили военную службу. В будущем девушка мечтает стать военнослужащей.

«Когда поступила в колледж, узнала, что здесь есть такой кружок, и начала заниматься. Участвую в соревнованиях, занимаю призовые места. С закрытыми глазами, конечно, непросто определить всё на ощупь. Нужно чувствовать предмет, держать его в руках», — рассказала Динара Оспан.

Совсем другое направление выбрала ученица десятого класса школы-интерната для детей с нарушениями слуха Каусар Орынбасар. Девушка увлекается рукоделием и самостоятельно изготавливает декоративные броши с национальными орнаментами.

Творчеством она занимается с семи лет, а в будущем планирует связать свою жизнь с дизайном.

«В будущем я хочу стать дизайнером. Мне очень нравятся национальные орнаменты. Я начала заниматься рукоделием с семи лет и хочу дальше развиваться в этом направлении», — поделилась Каусар.

На выставке были представлены изделия ручной работы, творческие проекты и технические разработки. Особый интерес посетителей вызвали работы девушек, которые осваивают транспортные и другие технические специальности.

Организаторы отмечают, что подобные встречи помогают школьницам и студенткам познакомиться с различными профессиональными направлениями, раскрыть свои способности и увереннее определиться с будущей специальностью.

Руководитель отдела поддержки социальной защиты аппарата акима Туранского района Талгат Салин подчеркнул, что женщины могут успешно реализовать себя в самых разных сферах деятельности.

«Будь то рукоделие, автомобильная отрасль или любое другое направление — везде есть место для женщин, есть возможности для работы и развития. Наша главная цель — пригласить тех, кто уже успешно трудится в этих сферах, и показать их пример подрастающему поколению», — отметил он.

По словам организаторов, выставка призвана не только познакомить участниц с различными профессиями, но и помочь им поверить в собственные силы.

Истории молодых участниц показывают, насколько разными могут быть профессиональные интересы. Одни мечтают о военной службе, другие — о карьере дизайнера или работе в технической сфере.

Главное, чтобы у каждой девушки была возможность развивать свои способности, получать необходимые знания и самостоятельно выбирать будущую профессию.