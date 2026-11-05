Лучники из Шымкента завоевали пять медалей на первом чемпионате мира

Спортсмены из Шымкента успешно выступили на первом в истории чемпионате мира по традиционной стрельбе из лука, который прошёл в южнокорейском городе Ульсан. По итогам международных соревнований представители города завоевали две серебряные и три бронзовые медали в командных и индивидуальных дисциплинах.

В масштабном спортивном событии приняли участие 690 лучников из 38 стран мира. Участники соревновались в меткости, демонстрируя мастерство владения традиционным луком.

Сборная Казахстана показала высокие результаты, завоевав несколько золотых наград в командном зачёте.

Весомый вклад в выступление национальной команды внесли спортсмены из Шымкента. В командных соревнованиях они стали обладателями двух серебряных и двух бронзовых медалей.

Ещё одну награду в копилку города принёс Жанибек Кулмырзаев. В индивидуальном зачёте в стрельбе по мишени «Пута» он занял третье место и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

На международном турнире Шымкент также представляли Максат Абдикаримов, Сабира Жаппар, Манзура Есенова и Забит Сатоев.

Первый чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука объединил спортсменов из разных стран и стал важным событием для развития этого вида спорта.

Выступление шымкентских лучников позволило представителям города войти в число призёров исторического турнира и пополнить медальную копилку сборной Казахстана.