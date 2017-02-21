Российские поисковики обнаружили останки солдата из Сайрамского района ЮКО. Останки погибшего в Великую отечественную войну солдата были обнаружены во время поисковых работ на территории Поныровского района Курской области.

«Солдат был найден при проведении поисковых работ в ноябре 2016 года на территории Поныровского района Курской области. Там же нами был найден солдат с Кораном (священная книга небольшого размера была обнаружена в кармане).

В этих местах воевала 140 Сибирская стрелковая дивизия НКВД. Солдат-одиночка, так, что есть возможность передать его на родину», — говорится в обращении руководителя поисковиков Андрея Фетисова.

Увы, у бойца с Кораном нет никаких опознавательных знаков. А вот среди останков второго солдата обнаружен личный медальон. Поисковикам удалось разобрать следующее (с учетом многочисленных ошибок):

Казахская ССР,

Шишкент

Сайрамский район

Станция Манкент

почтовое отделение Карабулак

колхоз 2 им Молотова

от Ахбмамбекова Кулмхз

Возможно, фамилия бойца Красной армии Ахмамбеков. Судя по сведениям ОБД «Мемориал» в медальоне как раз указано имя его матери

В поисковой базе «Мемориал» обнаружены следующие сведения:

Проли был красноармеец, стрелок, связь прервалась 21 сентября 1944 года.

Поисковики обращаются ко всем южноказахстанцам с просьбой помочь в поиске близких людей бойца Ахмамбекова. Захоронение солдат, включая и хозяина Корана запланировано на 7 мая 2017 года в п. Поныри Курской области.