Российские поисковики обнаружили останки солдата из Сайрамского района ЮКО. Останки погибшего в Великую отечественную войну солдата были обнаружены во время поисковых работ на территории Поныровского района Курской области.
«Солдат был найден при проведении поисковых работ в ноябре 2016 года на территории Поныровского района Курской области. Там же нами был найден солдат с Кораном (священная книга небольшого размера была обнаружена в кармане).
В этих местах воевала 140 Сибирская стрелковая дивизия НКВД. Солдат-одиночка, так, что есть возможность передать его на родину», — говорится в обращении руководителя поисковиков Андрея Фетисова.
Увы, у бойца с Кораном нет никаких опознавательных знаков. А вот среди останков второго солдата обнаружен личный медальон. Поисковикам удалось разобрать следующее (с учетом многочисленных ошибок):
Казахская ССР,
Шишкент
Сайрамский район
Станция Манкент
почтовое отделение Карабулак
колхоз 2 им Молотова
от Ахбмамбекова Кулмхз
Возможно, фамилия бойца Красной армии Ахмамбеков. Судя по сведениям ОБД «Мемориал» в медальоне как раз указано имя его матери Пулумгуз
В поисковой базе «Мемориал» обнаружены следующие сведения:
Ахмамбеков Проли, 1917 г.р. Призван Сайрамским РВК 17 марта 1942 года.
Мать Ахмамбекова Пулумгуз, проживавшая по адресу Сайрамский район, колхоз Молотов, 2.
Проли был красноармеец, стрелок, связь прервалась 21 сентября 1944 года.
Поисковики обращаются ко всем южноказахстанцам с просьбой помочь в поиске близких людей бойца Ахмамбекова. Захоронение солдат, включая и хозяина Корана запланировано на 7 мая 2017 года в п. Поныри Курской области.
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