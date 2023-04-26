Гражданка Германии мечтает воссоединиться с сестрой

В этом году исполняется 78 лет со дня окончания Второй мировой войны. Но отголоски той войны отзываются по сей день.

Житель Жамбылской области Бейбут Утельбаев специально приехал в Шымкент. Он ищет младшую сестру мамы и бабушки Нели. По подсчетам родственников, Лиле Кесман 80-82 года. Возможно, она вышла замуж и сменила фамилию.

Связь с Лилей была утеряна во время войны. Мама Бейбута — Гертруда Яковлевна разыскивала сестренку до своего последнего вздоха. Бейбут хочет исполнить последнюю волю мамы и найти Лилю.

Бейбут Утельбаев, житель Жамбылской области:

«Моя мама из Украины. Она — немка по национальности. В 1941 году, когда началась война, из-за репрессии семья прибыла в Казахстан, в Жуалинский район Жамбылской области. В семье было 3 дочери и один сын».

Старшая сестра матери Бейбута, 96-летняя бабушка Нели уехала из Казахстана в 1997 году. Сегодня живет в Германии. Потерявшая во время войны младшую сестру, женщина мечтает найти ее и прижать к груди.

Нели Кесман, гражданка Германии:

«Я была старшей в семье, родилась в 1928 году, средняя сестра Гертруда в 1936 года, затем брат 1938 года рождения и самая младшая-Лиля, родившаяся в июне 1940 года. Мы приехали в Казахстан в 1941 году. Жили в совхозе «Тонкерис «. Одежды у нас не было, все время были голодные. Люди здесь нас приютили. В 1942 году отца забрали в армию. В феврале 1943 года он умер. Вскоре умерла и мама. За сестрой ухаживала семья без детей. Затем ее забрали в детский дом».

Многодетная семья Утельбаевых не прекращает поиски родственницы Лили Кесман. Они ищут ее в Астане, Боровом, Жамбылской, Туркестанской областях. Разослали запросы в МВД, начиная с миграционной службы, направили письма во все архивы, социальные выплатные центры, дома престарелых. Не отчаиваются. Надежду не теряют.

Бейбут Утельбаев, житель Жамбылской области:

«Мы куда только не разослали запросы, безрезультатно. У нас есть справка, что Лиля Кесман из детдома №14 была направлена в 1957 году на работу в Шымкентскую чулочно-носочную фабрику «Эластик». У нее отличительная примета: на ноге два последних пальца сросшиеся. Если кто узнал ее, может быть есть дети. Отзовитесь».

Бейбут Утельбаев верит — в 78 годовщину Победы семья найдет свою пропавшую родственницу Лилю Кесман.

Если вам что-то известно о судьбе Лилии Кесман, сообщите Бейбуту Утельбаеву по телефону:

8 707 806 76 77