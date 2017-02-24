Жители Шымкента остановили самоубийцу

Мужчину, пытавшегося порезать себя, остановили жители Шымкента, передает ИА «NewTimes.kz». Попытка суицида снималась на камеру телефона, кто снимал — неизвестно. Позже запись появилась в социальных сетях. На видео трое мужчин уговаривают своего соседа не убивать себя и выбросить нож.

«Ты не будь дураком, брось, я тебя прошу, Федя. Это я, сосед твой, брось нож», ― говорит один из мужчин.

Между тем сотрудник полиции, который также присутствует на записи, разговаривает по телефону и не предпринимает никаких действий. Когда соседям все-таки удалось убедить мужчину выкинуть нож, страж порядка, наконец, подошел к ним и взял под руку пострадавшего.

«Когда уже полиция начнет работать по инструкции, если самоубийца, то вызывать переговорщика. Казахстан когда-нибудь дойдет до уровня развитых стран или же наших самоубийц так и будут останавливать нецензурными словами», ― возмутился один из комментаторов под видео.

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