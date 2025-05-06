Cемья винит педагога школы в попытке суицида ученика

В селе Манкент Сайрамского района Туркестанской области ученик 9-го класса совершил попытку суицида. К счастью, подростка, который наглотался лекарств, удалось спасти.

Отец школьника обвиняет в произошедшем учителя русского языка, который, по его словам, унизил подростка перед всем классом. В школе начата проверка, а полиция возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Инцидент произошёл 30 апреля днём. По словам отца ученика, Дилшода Ибрагимова, причиной стало то, что кто-то снял на видео отсутствие учителя истории на уроке. Подозрения, якобы, пали на его сына. Учительница русского языка высказала претензии прямо на уроке. Сын не выдержал несправедливых обвинений и выпил таблетки, говорит Ибрагимов.

Дилшод Ибрагимов, отец школьника: «30 апреля сын пришёл из школы, зашёл домой и не выходил. Когда я вошёл – он плакал. Сказал, что учительница русского языка Зухра в присутствии всего класса спросила, зачем он снимает видео, добавив, что это не мужское дело и что он “не мужик”. Я попытался его успокоить, а он ответил: “Папа, я уже выпил таблетки».

Отец незамедлительно доставил сына в больницу на личной машине. Подросток начал терять сознание. Врачи оказали срочную помощь и промыли желудок. Был поставлен диагноз «отравление» — школьник принял медицинский препарат. По словам отца, за всё это время никто из администрации школы не поинтересовался состоянием ребёнка.

Дилшод Ибрагимов, отец школьника: «После случившегося он перестал разговаривать. Я за ним слежу постоянно, боюсь, что он может что-то снова сделать. Уже несколько дней он не ходит в школу – боится. Не дай Бог, одноклассники или учителя что-то скажут».

В школе подтвердили, что в курсе ситуации. По словам педагогов, ученик учится на отлично и никогда не проявлял признаков тревожности. Учительница русского языка утверждает, что не говорила ничего обидного.

Несмотря на это, одноклассники подтвердили, что учительница делала подобные высказывания. В администрации школы сообщили, что начали внутреннюю проверку.

Айбек Юсуфалиев, директор школы №47: «Я был на больничном, только сегодня вышел. Уже ведётся работа по этому вопросу. Взяты объяснительные у классного руководителя и учителей. По предварительным данным, грубых слов в адрес ученика не было».

Директор подчеркнул, если будет доказана вина сотрудников школы, к ним применят меры. Тем временем, Сайрамский районный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».