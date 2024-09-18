Экстренный вызов 18 сентября: происшествия в Шымкенте

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Любителей громко слушать музыку, особенно в вечернее и ночное время, становится всё больше. Водитель «Шевроле» установил дополнительные звуковые динамики и сабвуферы, усиливающие звук, необычным способом, чем вызвал претензии не только у жителей Шымкента, но и полицейских.

Нарушитель убрал задние бокового стекла и вмонтировал в них звуковое оборудование. Также выяснилось, что у автомеломана не было прав на управление «шумной машиной».

«Водитель, управлявший автомашиной марки «Chevrolet Cobalt», не имел права управления транспортным средством и незаконно управлял переоборудованным автомобилем. Он без соответствующего разрешения установил звуковые колонки. В отношении нарушителя составили административный протокол, автомобиль отправили на штрафстоянку», — прокомментировали полицейские.

Водитель «Тойоты» затонировал заднее стекло автомобиля. Нарушителя сняли на видео сотрудники полиции. В отношении него составили административный протокол по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Водителю выпишут штраф 5 МРП.

Еще один водитель тоже оказался любителем тонировки. Автовладельца заставили собственноручно снимать темную пленку со своей машины. Его ждет штраф около 20 тысяч тенге.

Правоохранители патрулировали улицы города и заметили как девушке стало плохо, она упала в обморок. Инспекторы незамедлительно доставили девушку в ближайшую аптеку, где медсестры оказали ей первую помощь. Видеозапись была сделана на жетон сотрудника полиции.

Полицейские изъяли марихуану у жителя Туркестанской области. При обыске в доме подозреваемого в Мактааральском районе оперативники обнаружили и изъяли пакет со спичечным коробком и бумажный сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество. Общий вес наркотического средства составил около 150 граммов «марихуаны».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Состояние военнослужащего, который получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в областную клиническую больницу, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Для оказания более качественной медицинской помощи его перевели из районной больницы в областную.

По данным пресс-службы Арысского гарнизона, военнослужащий пытался покончить жизнь самоубийством.

Исламбек Калдыбеков, руководитель пресс-службы шымкентского гарнизона: «16 сентября, во время несения службы в суточном наряде, военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арысского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, он совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта».

Женщина оформила кредит на пастуха. Не понимая, как пользоваться смартфоном, он обратился за помощью к незнакомой женщине, которую встретил в больнице. Она взяла удостоверение личности для установки приложений и отправила от его имени запрос на кредит через банковское приложение. Получив одобрение, мошенница перевела деньги на свой счёт — свыше миллиона тенге, и успела потратить до того, как её задержали полицейские.

ДП Туркестанской области: «Полицейские Сайрамского района задержали подозреваемую, которая обманным путём оформила онлайн-кредит на пастуха. Потерпевший узнал о задолженности по кредиту только после поступления извещения из банка. В настоящее время подозреваемая задержана и проводится досудебное расследование».

Полиция за двое суток выявила около 500 правонарушений в Туркестанской области. Из них, мелкое хулиганство — 18 фактов, нарушение тишины — 2, приставание в общественных местах — 12, нарушение правил благоустройства – 9 и 11 нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных. По линии дорожной безопасности полицейские привлекли 15 водителей за отсутствие страхового полиса, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 51, за непрохождение техосмотра — 22, за не пристёгнутые ремни безопасности — 55 нарушителей и 6 водителей за пользование телефоном при управлении автомобилем.

ДП Туркестанской области: «Так, в одном из населенных пунктов полицейские остановили водителя автомобиля по подозрению в нетрезвом вождении. При проверке выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав и управлял в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится расследование и выясняются все обстоятельства. Кроме того, в отношении 66 пешеходов составлены административные протокола за пересечение проезжей части в неустановленных местах. На штрафстоянку водворены свыше 60 транспортных средств».

Полицейские также вышли в ночной рейд. Дорожно-транспортные происшествия зачастую происходят в темное время суток В это время снижается видимость проезжей части. Сотрудники батальона патрульной полиции Туркестанской области несли службу на трассах республиканского значения, на блок-постах “Тулькубас” и “Сауран” с целью надзора за соблюдением правил дорожного движения. Чтобы водители не засыпали в пути и могли взбодриться, раздавали кофе. С каждым водителем большегрузных автомашин, пассажирских автобусов и легковых автомашин, выезжающих в дорогу, провели профилактическую и разъяснительную работу.

100 единиц оружия добровольно сдали в полицию жители Туркестанской области

В соответствии с поручением МВД, в целях обеспечения общественного правопорядка и профилактики правонарушений и преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, в Туркестанской области проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. С начала проведения акции по области 76 граждан добровольно сдали 100 единиц огнестрельного оружия. Из них 90 гладкоствольного и 10 единиц мелкокалиберного оружия.

ДП Туркестанской области: «Гражданам, добровольно сдавшим незарегистрированное оружие, выдается денежное вознаграждение в размере от 70 000 тенге до 123 000 тенге в зависимости от состояния оружия. Полицейские Туркестанской области рекомендует жителям добровольно сдать незаконно хранящееся и незарегистрированное оружие. Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности».