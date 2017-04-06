Семь лет находившийся в розыске казахстанский банкир задержан в Костанайской области. Банкир из Шымкента колесил по миру с узбекистанским паспортом. Особо тяжкое преступление, совершенное 7 лет назад в Шымкенте, было раскрыто буквально за полтора часа, сообщает alau.kz.

В 2010 году житель Шымкента, бывший директор банка второго уровня за кражу 590 миллионов тенге был объявлен в международный розыск. Все это время он скрывался от полиции в разных странах.

В родном городе Шымкенте у него остались жена и двое детей. Все это время ни он, ни его семья не бедствовали. Штампы в его паспорте, с которым он все это время колесил по странам, свидетельствуют, что банкир-миллионер путешествовал исключительно на самолетах.

Пересекая границу Казахстана, экс-банкир попался. Его не спасла изменившаяся внешность (беглец сильно похудел, сменил прическу и стал неузнаваем).

23 марта он с легкостью пересек на легковом автомобиле «Infiniti» со своими знакомыми границу с Россией, а вот сотрудников казахстанской пограничной службы очень насторожил паспорт. Документ был на имя гражданина Узбекистана Максата Айматова. В нем оставалось буквально пара пустых страниц, остальные же были усеяны заграничными штампами. Как оказалось, паспорт поддельный, имя ненастоящее.

Позже по отпечаткам пальцев путем дактилоскопического учета проверили личность по базе ДВД Костанайской области и выяснили, что перед ними тот самый объявленный в розыск миллионер из Шымкента, бывший директор банка.

Через пару дней все материалы по данному делу и собственно мнимый гражданин Узбекистана Максат Айматов были переданы сотрудникам полиции города Шымкент.

Полицейские, со слов самого 42–летнего шымкентца, выяснили: он брал деньги по частям, по 70–90 миллионов тенге. Играл в казино, обеспечивал семью и просто жил в свое удовольствие. В четвертый раз он пересекал границу Казахстана, якобы, чтобы увидеться с семьей и сдаться властям добровольно. На сколько все вышесказанное правда, будут выяснять полицейские Южно–Казахстанской области.