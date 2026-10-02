Мужчину подозревают в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней

В Шымкенте задержали мужчину, которого подозревают в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней.

По данным полиции, в интернете он представлялся 14-летним подростком и знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет. После знакомства мужчина продолжал общение с ними в мессенджерах.

В одном из эпизодов подозреваемый познакомился с девочкой через онлайн-игру, получил её номер телефона и продолжил переписку в WhatsApp.

Как сообщили в МВД, во время общения он под разными предлогами просил ребёнка отправлять фотографии и видеозаписи интимного характера.

Мужчину задержали. В полиции сообщили, что он дал признательные показания и был водворён в изолятор временного содержания.

Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам.

В МВД также призвали родителей и законных представителей уделять особое внимание безопасности детей в интернете, контролировать их общение в социальных сетях, онлайн-играх и мессенджерах, а также объяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения в цифровой среде.