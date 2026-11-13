В Шымкенте раскрыли схему вымогательства денег с участием заключённого

В Шымкенте сотрудники полиции выявили предполагаемую преступную схему вымогательства денег у местного жителя. По данным следствия, один из подозреваемых организовал противоправные действия, находясь в исправительном учреждении. Для получения денег он привлёк сообщника, который находился на свободе.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Досудебное расследование проводится при координации прокуратуры.

По предварительным данным следствия, мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении, через своего сообщника потребовал у жителя Шымкента около одного миллиона теңге.

Требования сопровождались угрозами применения насилия. Таким образом, подозреваемые, по версии следствия, пытались заставить потерпевшего передать денежные средства.

В ходе расследования правоохранители также установили, что на банковский счёт одного из подозреваемых было перечислено около 200 тысяч теңге.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Шымкента при координации прокуратуры провели оперативно-следственные мероприятия.

В исправительном учреждении города Тараза был организован обыск. В ходе следственных действий у подозреваемого изъяли вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Одновременно в Шымкенте правоохранители задержали предполагаемого сообщника заключённого. Его водворили в изолятор временного содержания.

Вымогательство является уголовно наказуемым деянием. Законодательство Казахстана предусматривает ответственность за требование передачи чужого имущества или денежных средств под угрозой насилия и при других обстоятельствах, установленных уголовным законом.

При этом конкретная мера ответственности зависит от квалификации действий, обстоятельств совершения преступления и доказательств, собранных в ходе расследования.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Досудебное расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемых будет дана в установленном законом порядке.

Подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде и установлена вступившим в законную силу приговором.