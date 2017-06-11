Июньские советы дачникам и огородникам Шымкента

В начале лета самые главные работы жителей Шымкента на огороде – полив и защита растений. Сегодня наша тема – борьба с вредителями. Причем подручными методами, без химикатов.

Ваша рассада выросла, отцвела, и вот на ней уже завязались плоды. Это только человеку постороннему может показаться, что дело сделано – сиди себе и жди, когда урожай созреет. А для дачника-огородника впереди самая ответственная пора, когда надо сохранить урожай.

На грядках с клубникой и капустой очень любят обосновываться улитки и слизни. Если их заведется целая колония, то можно остаться и без урожая вовсе. Поеденные ягоды и «переложенные» слизнями капустные кочаны – жалкое и обидное зрелище для любого огородника: столько сил затрачено, а съесть ничего не удастся. Поэтому бороться с этими захватчиками нужно нещадно и желательно нехимическими методами: плоды-то потом есть нам самим.

Среди народных методов, направленных против слизней, есть очень действенные. Эти скользкие типы весьма падки на напитки, особенно дрожжевые. Поэтому можно сделать для них приманки – поставить вдоль грядок емкости с пивом, квасом, разведенным вареньем с дрожжами или разложить в арычках старые тряпки, смоченные в этих «улиточных деликатесах». Сделать это нужно вечером, так как слизни в это время выбираются из своих укрытий. Рано утром эти ловушки окажутся полны «добычи», и брать ее можно будет, что называется, голыми руками.

А теперь посмотрим, чего улитки не выносят. И это тоже будет служить оружием против них. Устройте вредителям нашатырный душ. 40 мл нашатырного спирта разведите в 5-6 литрах воды и полейте из лейки свои растения, прямо по листьям. Минут через 10 повторите процедуру. В первый раз враги вылезут на свет, пытаясь спастись от мерзкого запаха, и в это самое время их будет поджидать второй удар.

Очень не любят слизни и улитки «острые блюда». Горчица и острый перец отпугнет их от посадок. Горчичный порошок можно рассыпать между посадками, а из красного перца (благо его у нас полно) нужно приготовить настой и опрыскивать почву. Настой готовят так.

Измельчить 100 грамм перца, залить литром воды и настаивать двое суток. Затем довести до кипения и настаивать еще сутки. Потом отжать перец (делать это нужно в перчатках) и процедить настой. Перед обработкой половину стакана перцового настоя развести в ведре воды, добавить ложку жидкого хозяйственного мыла. Оставшийся концентрат можно хранить в плотно закрытой посуде в темном и прохладном месте. И по мере надобности повторять обработку почвы.

Кроме слизней на грядках полно других вредителей. Это и тля, и гусеницы-листовертки, и капустная моль, и луковая муха, и паутинный клещ… И все они очень не любят табак и махорку. На 10 л воды берут 400 г измельченного сырья или пыли, выдерживают 2 суток и процеживают. Перед опрыскиванием разводят в 2 раза и добавляют 40 г мыла на 10 л Опрыскивают с интервалом 5-8 суток 2-3 раза.

Тлю и малинного жука отпугнут настои из лука и корок апельсинов и мандаринов. Готовят их так. Мелко нарезать 10 г лука или столько же шелухи и настаивать в литре воды 7 часов.

Цитрусовых корок понадобится больше – на 10 литров воды 1 кг сухих корок. Этот настой перед обработкой настаивать четверо суток.

Вредители самых разных мастей не любят помидорную ботву. Настой из нее с добавлением мыла также распугает всякого рода гусениц и жучков.

Настоящая тяжелая артиллерия – чеснок. Он применяется против гусениц, тли, клещей и даже такой напасти, как фитофтора. 200 г чеснока надо измельчить, залить 10 литрами воды. Настаивать 1 сутки, перед обработкой в настой добавить 40 г мыла. Для борьбы с фитофторой, от которой очень страдают наши помидорные помадки, на 1 ведро воды берут 30-60 г измельченного чеснока, настаивают 1-2 суток, процеживают, опрыскивают кусты томатов при завязывании плодов.

Йодовые процедуры также помогут избавить ваши посадки от множества болезней. Для предупреждения фитофтороза можно провести такую обработку: смешать 10 литров воды и 40 капель йода, добавить к ним литр сыворотки и одну столовую ложку перекиси водорода, затем обработать раствором кусты помидоров. Обработку необходимо проводить в вечернее время через каждые 10 дней.

Поможет йод и огуречным посадкам. Делаем такой раствор – 1 литр нежирного молока, 9 литров воды и 12 капель йода. Хорошенько перемешиваем, даем постоять минут 5-10 и устраиваем для огурцов хороший душ. Это избавит посадки от мучнистой росы и пожелтения плетей. Проводить обработку можно через 10 дней.

Йодосодержащая подкормка укрепит и оздоровит и капустные грядки: возьмите 40 капель йода на ведро воды и полейте раствором капустку, у которой только начали формироваться головки. На одно растение используем один литр раствора.

Но специалисты предупреждают, что увлекаться йодовыми ваннами нужно в меру, делать их нечасто и не превышать дозировку. Во время вызревания плодов обработку нужно прекратить.