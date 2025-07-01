В Туркестане появятся аграрный вуз и научный центр

В Туркестанской области планируют открыть аграрный научный центр и специализированный университет. Об этом шла речь на встрече акима региона Нуралхана Кушерова с зарубежными инвесторами и ведущими учёными.

Цель — развивать сельское хозяйство на научной основе: обучать специалистов, внедрять передовые технологии, изучать состав почвы и экономить водные ресурсы.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сегодня Туркестан — один из лидеров страны в аграрной сфере. Мы готовы поддержать создание научного центра и вуза. Нам нужны лаборатории, современные методики и профильные специалисты. Предложения по этому направлению найдут поддержку».

К сотрудничеству готов и Пекинский сельскохозяйственный университет. Его вице-президент Ду Тайшэн уже побывал в регионе и оценил потенциал местного сельского хозяйства. В центре внимания — развитие хлопководства, внедрение систем водосбережения и исследование плодородия почвы.

Ду Тайшен, профессор, вице-президент Пекинского сельскохозяйственного университета: «Мы видим большие возможности. Готовы подключиться к исследованиям, передать технологии и помочь в подготовке кадров. Что касается создания университета — это вопрос межгосударственного уровня, и мы его внимательно изучим».

По словам главы региона, научный центр будет работать не только на Туркестанскую область, но и готовить специалистов для других регионов страны. Кроме того, уже в этом году в Туркестане откроется филиал южнокорейского университета Woosong, где начнут обучать IT-специалистов. Всё это — часть общей стратегии по развитию образования и науки в регионе.