Система ОСМС – роль в повышении уровня медицинской помощи для населения

Интервью с директором филиала по городу Шымкенту НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ляззат Алимовой.

– Ляззат Барлыкбаевна, известно, что Фонд социального медицинского страхования внедряет масштабные изменения в процедуру мониторинга качества и объема медицинской помощи. Какая ситуация в Шымкенте, перешли ли вы на пилотный проект?

– Да, вы правы. Фондом реализуются меры для обеспечения прозрачности в предоставлении и оценке медицинских услуг. Город Шымкент перешёл на пилотный проект по мониторингу качества и объёма медицинских услуг через модуль «Единая система оплаты медицинской помощи» информационной системы Фонда «Saqtandyrý» 2 июня текущего года. На сегодняшний день все регионы страны участвуют в данном проекте.

В числе основных нововведений – принцип экстерриториальности, при котором автоматически выставленные дефекты на оказанные услуги и возражения поставщиков поступают на рассмотрение экспертам Фонда других регионов, не соответствующим региону поставщика.

Также внедрена трёхуровневая система апелляции. Это повышает доверие к результатам мониторинга и даёт медицинским организациям возможность отстаивать свою позицию.

– Сколько медицинских организаций на сегодняшний день оказывают услуги в рамках ОСМС в Шымкенте?

– С введением системы ОСМС значительно улучшился потенциал сферы здравоохранения, увеличилось количество медицинских учреждений. Сегодня в Шымкенте в рамках обязательного социального медицинского страхования работают 177 медицинских организаций. Из них 34 – государственные, остальные – частные клиники, в том числе 68 организаций оказывают стоматологические услуги в рамках ОСМС.

– Ляззат Барлыкбаевна, сегодня системе ОСМС стала важным инструментом, обеспечивающим доступ населения к медицинской помощи. На что конкретно направляются средства этой системы?

– Совершенно, верно. Повышение качества медицинских услуг и их доступность – одни из ключевых задач на сегодняшний день. Увеличение финансирования отрасли, а также новые подходы к мониторингу объема и качества медицинских услуг способствуют повышению уровня медицинской помощи для населения.

Все средства, поступающие в Фонд, строго направляются на оказание медицинских услуг. Распределение объемов услуг и средств производится Фондом через процедуры закупа услуг с учетом разных критериев в зависимости от видов медицинской помощи (численность прикрепленного населения, количество пациентов, состоящих на учете с хроническими заболеваниями, рейтинга медицинских организаций, производственной мощности и др.).

В зависимости от перечня оказанных услуг, финансирование производится ежемесячно по двум источникам: из средств республиканского бюджета – это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, активы Фонда – пакет ОСМС.

– Расскажите подробнее о различиях между ОСМС и ГОБМП.

– ОСМС – это не накопительная, а социальная система. Застрахованный гражданин при наличии медицинских показаний имеет право на полный объём медицинской помощи вне зависимости от размера уплаченного взноса. Сюда входят как простые обследования, так и сложные диагностические процедуры –КТ, МРТ, ПЭТ, а также стационарная, стационарозамещающая помощь, высокотехнологичные операции, медицинская реабилитация и др.

Ранее многие услуги были доступны только социально уязвимым слоям населения, теперь же они предоставляются бесплатно всем застрахованным гражданам. Но и незастрахованные не остаются без помощи: в рамках ГОБМП им оказывается экстренная медицинская помощь, диагностика и лечение социально значимых и хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению.

– Какие направления в медицине получают наибольшее финансирование?

– Значительное финансирование требуется для консультационно-диагностических услуг. По данным прошлого года, было оказано свыше 8 миллионов таких услуг. Кроме того, большая доля финансирования приходится на оказание специализированной стационарной помощи и высокотехнологичных операций, стоимость которых по кардиохирургии, нейрохирургии составляет от нескольких миллионов до 70 млн тенге.

– Сколько застрахованных граждан проживает в Шымкенте?

– На сегодняшний день в Шымкенте 1 029 888 человек, что составляет 81 процентов от всего населения, имеют статус застрахованного. Из них более 700 тысяч входят в 15 льготных категорий, за которых взносы оплачивает государство. Однако 234 146 граждан не имеют страхового статуса. Решение этого вопроса требует усиления межведомственного взаимодействия местных исполнительных органов, комитета государственных доходов, трудовой инспекции и др. Фонд продолжает вести информационно-разъяснительные работы среди населения.

– Как граждане могут проверить свой страховой статус?

– Для получения медицинской помощи в системе ОСМС необходимо, чтобы взносы уплачивались без перерыва в течение 12 месяцев. Поэтому каждому гражданину важно регулярно проверять свой статус. Это можно сделать несколькими способами:

• через call-центр по номеру 1414;

• на официальном сайте Фонда msqory.kz;

• через мобильное приложение Qoldau 24/7;

• через Telegram-бот SaqtandyryBot;

• на портале eGov.kz;

• в приложении DamuMed;

• через приложения Kaspi.kz, Halyk и BCC.

– Благодарим вас за интервью, Ляззат Барлыкбаевна. Ваше заключительное слово.

– Каждый человек несёт ответственность за своё здоровье. Система ОСМС – это гарантия финансовой поддержки при получении медицинской помощи. Хотела бы ещё раз подчеркнуть важность участия в системе обязательного социального медицинского страхования.

Призываю каждого гражданина осознанно подойти к вопросам своего здоровья и застрахованности. Ведь вовремя принятые меры — залог уверенности в своевременном получении необходимой медицинской помощи.

Берегите себя и будьте застрахованы!