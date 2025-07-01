Жители Созака требуют остановить работу золотодобытчиков

Жители села Сызган в Созакском районе Туркестанской области выражают недовольство работой золотодобытчиков.

По их словам, с момента появления геологоразведки нарушился покой — рабочие бурят скважины на сотни метров и раскапывают горные породы. Сельчане утверждают, что их никто заранее не предупреждал, и боятся, что при разведке применяются химические вещества.

Спокойствие в селе Сызган нарушено уже более двух месяцев. Причина — деятельность золотодобывающей компании, которая завезла технику, рабочих и начала бурить скважины глубиной до 700–800 метров. По словам сельчан, никто их об этом не предупреждал. Сначала люди не понимали, что происходит, но теперь открыто возмущены.

Жусип Рахымов, житель села Сызган: «Они бурят скважины и используют кислоту. При добыче золота применяют кислоту и цианид. Цианид загрязняет подземные воды, значит, и питьевую. Это серьёзное загрязнение. Сейчас скважина уже на глубине 560 метров. Туда отправляют кислоту, а потом цианид. А он отравляет землю и покрывает водоносный слой. Пострадают десятки тысяч человек, а выгода — для двоих. Это может обернуться катастрофой».

Возмущённые жители вышли к рабочим и потребовали немедленно прекратить бурение и покинуть территорию.

После всплеска недовольства в здании сельского акимата состоялась встреча с участием представителей компании, акимата и прокуратуры. Подрядчик заявил, что все работы ведутся по закону и химикаты не используются. По его словам, в 2021 году были проведены общественные слушания. Но местные жители это отрицают.

Жандос Ыскаков, житель села Сызган: «Если это всё решается на государственном уровне, надо было собрать народ и объяснить. А здесь — пришли 2–3 человека и всё начали. Они сами признались, что используют химикаты. А это попадёт в нашу воду».

Сельчане требуют остановить бурение, опасаясь, что из-за интересов одной компании могут пострадать до 60 тысяч человек. Однако подрядчик отказывается прекращать работы, ссылаясь на наличие всех необходимых документов, выданных министерством. Представитель компании «BB Азия GM», представившийся руководителем, отказался от комментариев.

В районной администрации говорят, что в курсе ситуации. Заместитель акима Созакского района Алтын Ешанкулова заявила, что у компании действительно есть разрешения, но жалобы жителей будут рассмотрены.

Алтын Ешанкулова, заместитель акима Созакского района: «Мы не оставим столько людей в беде. Соберём все обращения, видеодоказательства. Люди говорят, что разрушены дороги, нарушена экосистема. Все материалы направим в управление охраны окружающей среды и в прокуратуру. Если подтвердится ущерб — подадим ходатайство о приостановке работ».

Тем временем, жители села заявили, что намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с коллективной жалобой.