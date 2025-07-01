Почему растут цены на газ?

В Туркестанской области прошла встреча с вице-министром энергетики Кудайбергеном Арымбеком.

Главной темой стало ценообразование на товарный газ. Чиновник объяснил, с чем связано возможное подорожание и какие факторы влияют на тарифы.

Кудайберген Арымбек, вице-министр энергетики РК: «Сегодня в Казахстане газа потребляется больше, чем добывается. Это создаёт нагрузку на компанию QazaqGaz, ведь газ продаётся дешевле себестоимости. Мы хотим, чтобы люди понимали: без пересмотра тарифов невозможно ни поддерживать стабильные поставки, ни развивать инфраструктуру».

По данным министерства, газом обеспечены 62% населения страны. Газификация активно продолжается. Но чтобы подвести «голубое топливо» в отдалённые сёла, нужны серьёзные инвестиции. Тариф — это не просто оплата услуги, а источник финансирования всей системы: от добычи и доставки газа до модернизации сетей и разведки новых месторождений.

Кудайберген Арымбек, вице-министр энергетики РК: «Все собранные средства возвращаются в отрасль. Мы направляем их на строительство новых газопроводов, модернизацию существующих сетей и на проекты по переработке и разведке. Без этого не будет ни устойчивости, ни роста».

На встрече жители активно задавали вопросы — о ценах, качестве услуг и сроках подключения. Представители министерства заверили: мнение граждан обязательно будет учтено. А любые изменения тарифов пройдут через обсуждение и согласование.