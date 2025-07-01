В Шымкенте врачи спасли пациента с критическим сужением мозговой артерии

В городской больнице №2 39-летнему мужчине с диагнозом сахарный диабет провели малоинвазивную операцию при закупорке сосуда на 80%.

Из-за угрозы инсульта счет шел на дни.

Вмешательство стоимостью около 3 миллионов тенге выполнено бесплатно в рамках ОСМС.

Операцию под местной анестезией выполнила команда специалистов под руководством рентгенохирурга Нуржана Карабаева.

Процедура прошла без вскрытия черепа — через катетер по современной интервенционной методике.

По словам врача, благодаря системе обязательного медстрахования в Казахстане стали доступны операции, которые ранее проводились только за рубежом.

С начала года в больнице уже выполнено около 60 подобных вмешательств, во многих случаях — с сохранением жизни пациента.