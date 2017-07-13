13 уникальных мест в Шымкенте и его окрестностях

Как часто бывает, что мы судим о том или ином городе лишь по его главным достопримечательностям. Однако любой город, как и человек – чем больше его узнаешь, тем больше он открывается новыми, неожиданными гранями. Так и Шымкент, город солнца и тепла, позволяет своим гостям каждый раз совершать потрясающие открытия.

Этот город хорош во всем: богатая история, развитая инфраструктура, душевные и гостеприимные люди, вкусная еда. Список можно продолжать долго.

Прогуляться по зеленым аллеям, посетить известные святыни и окунуться в целебный источник – портал dknews.kz подобрал 13 мест в окрестностях Шымкента, которые оставят неизгладимые впечатления после их посещения.

1. Казыгурт – Священный Курган или Колыбель человечества

Казыгурт – Священный курган, расположенный в 40 км от Шымкента. Именно здесь когда-то проходил Великий Шелковый путь. По сей день о Казыгурте ходит множество легенд, и самая знаменитая из них повествует о том, что к вершине этой горы причалил Ноев ковчег. В знак признания этой истории сегодня на самом пике горы установлен макет ковчега, подсвечивающийся в ночи огнями и позволяющий окунуться в атмосферу истории мироздания. Про таинственную гору также говорят, что она обладает целебными свойствами, привлекающими сюда тысячи паломников и туристов со всего мира.

2. Мавзолей Арыстан-баб

Одним из главных мест поклонения мусульман южного региона является мавзолей Арыстан-баб, памятник архитектуры ХІІ-ХІV вв., возведенный на могиле учителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссави. Легенды гласят, что святой Арыстан-баб был сподвижником Мухаммеда, батыром и одновременно садовником, научившим пророка разводить сады. Мавзолей находится в 2 км от городища Отрар и села Шаульдер, в 150 км от Шымкента.

3. Священная скала Адам-Ата и Жер-Ана (Адам и Ева)

Скала Адама и Евы, высотой 4 м и длиной около 5-6 м является одним из самых загадочных мест на юге. Она рассечена на две половины, известные как символ мужчины и женщины, отца и матери. В народе говорят, что через эту скалу могут пройти только безгрешные люди с чистой душой и добрыми помыслами. Удивительно, но порой не каждый человек худощавого телосложения может протиснуться в проход, тогда как некоторым полным людям не составляет труда пройти через расщелину в скале.

4. Мавзолей Карашаш-Ана

Впервые мавзолей был воздвигнут в ХIII веке и находится в центре села Сайрам. Карашаш-ана, настоящее имя которой Айша-биби, – мать великого ученого и поэта Ходжи Ахмеда Яссави. Согласно преданию, бытующему в народе, когда-то к верхушке купола мавзолея была привязана прядь черных волос, но впоследствии она была утеряна. Карашаш-ана почитаема тюрками всего мира, как символ материнства и благовоспитанности. Она была одной из самых просвещенных и грамотных женщин своей эпохи.

5. Мавзолей Ибрагим-Ата

Мавзолей воздвигнут над могилой шейха Ибрагима – отца Ходжи Ахмеда Яссави. Он был духовным наставником и учителем, пропагандирующим исламскую религию. В музее Сайрама хранятся рукописи, свидетельствующие о благородном происхождении и богатой родословной этого человека. Вместе с тем в народе ходили легенды о святости этого человека и наличии у него необыкновенного дара предвидения.

6. Городище Сауран

Городище Сауран – это один из наиболее значительных памятников средневековой городской культуры Казахстана. Уже многие годы руины крепости Сауран являются местом, куда направляются искатели приключений и любители истории. Одними из самых интересных объектов Сауранского городища считаются подземные водоводы – кяризы, представленные в грандиозных масштабах: протяженность системы составляет более 110 км. Отмечается, что в древности Сауран был одной из лучших туркестанских крепостей, о чем свидетельствуют сохранившиеся остатки широких крепостных стен с зубчатым контуром.

7. Мавзолей Домалак Ана

Домалак Ана является праматерью народов, проживающих в Семиречье, Аулие-ате, Шымкенте, Ташкенте. Она прославилась благодаря уму и чистоте души. Своими мудрыми решениями она могла примирять и заглушать извечные обиды. Ходят легенды о том, что она обладала даром предвидения. Сегодня мавзолей Домалак Ана входит в список главных достопримечательностей Южно-Казахстанской области и пользуется большой популярностью у туристов и паломников.

8. Пещера Акмешит

В 100 км от Шымкента находится одно из самых загадочных и завораживающих своей атмосферой мест нашей страны – укрытие с природным шаныраком над головой, где днем видно голубое небо, а ночью миллионы мерцающих звезд. Особенность пещеры заключается в собственном микроклимате. Зимой в ней теплее, чем снаружи, а весной – прохладнее. В древности на этом месте была большая подземная мечеть. В результате катаклизма подземные ходы оказались заваленными, и доступ в пещеру стал невозможен. Только в начале ХХ века, когда произошло обрушение купола, открылся проход в пещеру. Вход в подземелье со временем оборудовали, и теперь сюда приезжают паломники, чтобы помолиться за себя и своих близких.

9. Сайрам-су

Одно из живописнейших ущелий южного края – Сайрам-су. Там на высоте 2 350 м расположено озеро ледникового происхождения. Котловина его имеет форму гитары. Вода в этом озере очень холодная и пополняется из мощных подземных источников. Интересно, что цвет озера четко разграничен на светло-голубой и бирюзовый. Причем в любую погоду эти цвета четко прослеживаются. Объяснение данного факта кроется в красивой легенде, которая, конечно же, о влюбленной паре, навсегда соединившей свои чувства водами озера.

10. Городище Мартобе

Холм-городище Мартобе в истории казахов известен как место, исполнявшее роль степного парламента. Здесь прошел первый курултай, на котором старейшины родов и племен казахов определяли кочевья, территории пастбищ, решали вопросы международных отношений. Сплочение и объединение казахского народа после смерти Абылхаира также происходило на Мартобе. Печать на первом записанном своде степных законов «Жетi жаргы» Тауке-хан поставил именно на этом месте.

11. Городище Отрар

Городище Отрар представляет собой сохранившиеся сооружения средневекового города Отрара – одного из крупнейших и самых развитых городов на территории Казахстана в период с IX до XVII в. Город Отрар, известный также в истории как Фараб, овеян множеством легенд и историй. Это и легенда о знаменитой Отрарской библиотеке, которая гласит о том, что некогда собранное в древнем Отраре книгохранилище содержало тысячи томов, начиная от клинописных табличек и папирусных свитков до средневековых книг европейского, арабского и китайского мира; и удивительная история об Отрарской катастрофе, которая рассказывает о храбрости и смелости нашего народа. С Отраром связано имя и восточного полководца Тамерлана. Именно по его приказу недалеко от Отрара был построен мавзолей Арыстан-баба.

12. Петроглифы Боралдая

В 70 км к северу от Шымкента вдоль живописной излучины реки Боралдай компактно расположена серия древней наскальной росписи эпохи бронзы и начала железного века. Данные рисунки представляют не только историческую, но и художественную ценность. Открытие Боралдайских петроглифов стало настоящей сенсацией не только в Казахстане, но и в мире. Каменные гравюры являются общим свидетельством исконных культур, которые можно увидеть на всех континентах. На камнях, покрытых темной патиной, изображено множество диких и домашних животных: архары, олени, волки, горные козлы, а также эпизоды охоты, сцены из жизни людей и родовые знаки (тамги).

13. Родник Кошкар-Ата

Кристально чистый родник Кошкар-Ата расположен в центре Шымкента. Первые местные жители считали реку и ее прибрежные земли святыми, приходя сюда для совершения намаза и национальных обрядов. Как гласит легенда, когда-то в здешних краях, у реки, проживал мудрец Кошкар-Ата. Он был знахарем, лечившим от многих болезней не только лекарственными травами, но и удивительной речной водой, которая имела лечебные свойства. Народный целитель ухаживал за родниками, откуда брала начало река. После смерти старца похоронили на берегу и назвали реку его именем. Удивительным образом температура воды во все времена года сохраняется здесь абсолютно одинаковой и составляет +11 градусов.