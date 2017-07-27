Краснокнижного ястреба собирался продать житель ЮКО, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО. Редкую птицу мужчина держал у себя дома, но собирался выставить ее а продажу.

20 июля 2017 года стражи порядка задержали жителя Сарыагашского района 1975 года рождения, который с целью продажи незаконно содержал птицу, занесенную в Красную книгу. Как вещественное доказательство один ястреб был изъят.

По данному факту Сарыагашским РУВД возбуждено уголовное дело по статье 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами» проводится досудебное расследование.

Помимо беркутов и степных орлов, из ястребиных в Красную книгу Казахстана занесены также: могильник, змееяд, бородач, кулай, орлан-белохвост и орлан-долгохвост, орел-карлик, стервятник.

К слову, объявление о продаже ястребов есть в украинских и российских сегментах сайтов интернет-продаж. Стоимость птицы начинается от 25 тысяч тенге.