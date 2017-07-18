В Шымкенте будет создан кооператив собственников квартир

Этой осенью город Шымкент превратится в мегаполис. В связи с этим, уделяется большое внимание плану развития города и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По поручению акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева были взяты под особое внимание вопросы по созданию условий для комфортной жизни жителей и гостей центра, повышению инвестиционной привлекательности города, улучшению санитарного состояния. Ход выполнения данных поручений был проработан на заседании областного акимата и руководителям соответствующих ведомств были даны конкретные задания.

О ходе выполнения поручений, данных главой региона по обеспечению дальнейшего развития города Шымкента доложил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Мараим.

Напомним, на сегодняшний день одним из ключевых вопросов являются содержание многоэтажного жилищного фонда, создание благоприятных условий для жителей многоэтажных домов. Большинство многоэтажных жилых домов в Шымкенте введены в эксплуатацию в 1930-1990 годы, в связи с этим имеют высокий уровень износа. Руководитель управления рассказал о регистрации многоэтажных домов в качестве кондоминиума, создании управления, а также содержанию и сохранению жилых домов.

«В этом году в городе Шымкенте в рамках программы развития регионов до 2020 года планируется проведение капитального ремонта 67 многоквартирных домов. Городским акиматом была подготовлена проектно-сметная документация 21 дома, из областного бюджета рассмотрено 229,6 млн. тенге», — сказал Маргулан Мараим.

Руководитель управления предложил руководству отслеживать регистрацию 293 из 1992 многоквартирных домов в органах юстиции, и координировать их работу.

«Необходимо создать кооператив собственников квартир с согласия собственников квартир или органов управления объекта кондоминиума с целью содержания многоэтажных жилых домов. На сегодняшний день, 17 руководящих компаний обслуживают 1120 домов. Этого недостаточно. Поэтому следует активизировать работы в данном направлении. Кроме того, необходимо с сегодняшнего дня приступить к работам по подготовке домов к зимнему отопительному сезону», — сказал аким области Ж.Туймебаев.

В ходе заседания не остался без внимания и ход работ, касающийся санитарной чистоты, использования природного газа, обеспечения электрической энергией, питьевой водой, канализацией и теплоснабжением. Вместе с этим, обсуждены вопросы по созданию сервисных и управляющих компаний. Стоит отметить, в начале года в городе насчитывалось 9 сервисных компаний, на сегодняшний день их количество достигнув 17, обеспечивает 1120 многоэтажных жилых дома.

Пресс-служба акима ЮКО