В ЮКО в сфере промышленности произведено продукции на сумму 371 млрд. тенге

В Южно-Казахстанской области за 6 месяцев текущего года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 371,5 млрд. тенге. Объем продукции обрабатывающей промышленности составил 250,4 млрд. тенге.

Из важнейших видов продукции производство хлопка-волокна увеличено в 3,6 раз (29,9 тыс. тонн), товарного бетона на 44,1% (555 тыс. тонн), строительного кирпича на 5,4% (74,6 м3), а портландцемента на 22,2% (1276,6 тыс. тонн).

За эти 6 месяцев в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства составил 139,1 млрд. тенге. Это на 2,9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наряду с этим, объем продукции в сфере растениеводства составил 21,8 млрд. тенге, а в сфере животноводства 117,2 млрд. тенге.

В целом за 6 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств области произведено 130,2 тыс. тонн мяса, 379 тыс. тонн молока, 162,8 млн. штук яиц. Вместе с тем, численность крупного рогатого скота в регионе составила 1087,8 тыс. голов, овец — 4579,7 тыс. голов, лошадей 306,4 тыс. голов, верблюдов — 27,6 тыс. голов, а численность птицы составила 2346 тыс. голов.

Также, количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 178,7 тыс. единиц, где численность занятых в них составила 331,5 тыс. человек. В январе-марте этого года, субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на сумму 158,3 млрд. тенге.

Пресс-служба акима ЮКО