В правительстве утвердили новую концепцию развития рынка труда

Большой приток молодежи, которой необходима работа со стабильной зарплатой, ожидают в минтруда. Уже через 7 лет школы, колледжи и университеты будут выбрасывать на казахстанский рынок больше 300 тысяч молодых соискателей работы. Чтобы это не привело к увеличению уровня безработицы и трудовому коллапсу, в минтруда разработали концепцию развития рынка труда.

«Основной новеллой концепции является внедрение концепции качественного рабочего места, которая гарантирует стабильную занятость, заработную плату не ниже медианной, социальные гарантии и безопасные условия труда. Ожидается увеличение качественных рабочих мест до 3,8 миллионов к 2030 году», — говорит Злиха Сеитова, руководитель управления департамента занятости населения МТСЗН РК.

Кроме того, внимание уделять профориентации школьников и трудоустройству людей с инвалидностью. В последние несколько лет уровень безработицы в стране держится на одной отметке. По словам экономистов, реальные цифры намного выше. Кроме того, есть еще и самозанятые, которые также официально не трудоустроены. Специалисты говорят большая проблема с трудоустройством молодежи, которые имея на руках дипломы не могут найти работу. Одно из решений проблемы — развитие промышленности.

«Никто не говорит, что будет выпускать станки и автомобили, но элементарные вещи, вспомните Советский Союз, хотя бы сами себя одевать, сами себя обувать, делать хотя бы не самые сложные вещи, как только производства пойдут, будут требоваться рабочие руки, при этом если производству не мешать и стимулировать, то оно имеет свойство разрастаться. Надо создавать комфортный налоговый климат, убирать барьеры», — говорит Айдар Алибеков, экономист.

По словам экспертов, Казахстан остро нуждается в специалистах промышленности и строительства, людей простых специальностей с хорошей квалификацией. Популяризации технических профессий, говорят специалисты, следует уделить большее внимание.