В Туркестанской области в 2024 году будут выпускать напиток RC Сola.

Аким области Дархан Сатыбалды посетил Тюлькубасский район, где ознакомился со строящимся заводом. Кроме того, глава региона отметил, что в Тюлькубасе с красивой природой есть много возможностей для развития туризма. А также встретился с местными жителями.

Предоставление субсидий сельскому хозяйству и земель под строительство домов и развитие инфраструктуры. Эти вопросы жители Тюлькубасского района подняли на встрече с акимом Туркестанской области. Дархан Сатыбалды отдельно остановился на каждом вопросе и дал людям конкретные ответы, а также поручил руководителям управлений решить проблемы. Глава региона отметил, что в Тюлькубасском районе — красивая природа и большой потенциал для развития туризма.

«Большое внимание уделено социально-экономическому развитию Тюлькубасского района. Природа здесь удивительная, воздух целебный. Особенно много возможностей для развития туризма. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил в Туркестанской области усилить тесную работу с населением. Вместе с тем, в Послании народу Казахстана даны конкретные поручения по актуальным вопросам. Новые инициативы придадут новый импульс экономическому развитию Тюлькубасского района. Сейчас мы наращиваем темпы развития сельского хозяйства, туризма и промышленности«, — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Проводится системная работа по улучшению инфраструктуры района и повышении качества жизни. В этом году будут введены в эксплуатацию новые школы в селах Енбекши и Майлыкент. В рамках проекта “Ауыл – ел бесігі” в 11 населенных пунктах будут реализованы 32 проекта. В населенных пунктах Амангельды, Абайыл и Таусагыз ведется строительство 3 школ.

Аким области в ходе рабочей поездки посетил ряд предприятий в Тюлькубасском районе, ознакомился с проектами. Один из них — ТОО «BEIBARYS BOTTLERS», где будут производить напиток RC Сola. Строительство завода по производству газировки началось в июле.

«Общая стоимость проекта -7 млрд 600 млн тенге. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Ожидается, что после запуска будет создано около сотни новых рабочих мест», — говорит Нурлан Есентаев, директор ТОО «BEIBARYS BOTTLERS».

Дархан Сатыбалды поручил увеличить рабочие места за счет частных инвестиций. Особое внимание необходимо уделить малому и среднему предпринимательству, открытию новых предприятий.