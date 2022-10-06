6 заводов за 2 года намерены построить в Шымкенте

Там будут перерабатывать овощи, фрукты, молоко и зерно, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Ставку планируется сделать на местную продукцию, чтобы в дальнейшем торговать не только сырьём, но и готовым товаром. Развернуть предприятия местные власти намерены на территории новой Агроиндустриальной зоны. Там начались работы по созданию инфраструктуры: подводится газ, вода и электричество. Отмечу, в этом году в мегаполисе рост перерабатывающей промышленности составил больше 2 процентов.

«Сейчас интерес к перерабатывающей промышленности проявляют действующие крупные предприятия города. Есть 6 новых проектов на общую сумму 7 млрд тенге. Им будут бесплатно предоставлены земельные участки в агроиндустриальной зоне, также за счет государства инфраструктура«, — говорит Кайрат Базарбеков, заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкента.