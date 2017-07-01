Жители «Бозарыка» требуют городских коммунальных благ

Жители жилых массивов «Бозарык»-1, 2, 3 в Шымкенте требуют к себе внимания власти. Как утверждают активисты, до сих пор не решен вопрос дополнительного общественного транспорта, часто отключают свет, второй год проводят газификацию. Одна из проблем — отсутствие остановок. В жару, дождь и снег бозарыковцам негде укрыться.

Основанием для проведения схода жителей в жилом массиве «Бозарык» послужило письмо председателя ОО «Движение по защите прав жителей ЮКО». По заявлению Александра Подвига областной общественный совет создал комиссию. На встречу были приглашены представители городского акимата, а также активисты жилого массива. Бозарыковцы поднимают вопросы ремонта дорог, электрификации и газификации своего поселка.

Александр Подвиг, председатель ОО «Движение по защите прав жителей ЮКО»: «Трубы газовые провели поверх водопроводных, все порвали. Старые бесхозные электросети. В прошлом году прислали письмо, якобы поставили две остановки, а поставили только одну».

Муслим Калдаров живет в жилом массиве «Бозарык» пятый год. О коммунальных благах остается только мечтать, сетует мужчина. С общественным транспортом беда, а работа по прокладке газопровода — вообще трагедия для массива.

Житель массива «Бозарык» Муслим Калдаров: «За электроэнергию приходится платить по 17 тенге за 1 квт/час. Мощности не хватает, в вечернее время тусклый свет. Да и отключается из-за перегрузки. Приходится платить еще за потери. У нас все делается не по-людски, вначале вырыли ямы — водопровод проводили, затем газификацией начали заниматься. Уже второй год никак не закончат. Как не спросишь, все у них переходящее».

Активисты утверждают, что в «Бозарыке» проживает 15 тысяч населения. Дачным массивам присвоили статус жилого массива города, а условия проживания не соответствуют городского статуса. А людям с ограниченными возможностями на «Бозарыке» не выжить.

«Остановок нет. Приходиться в 40 градусную жару жариться на солнце, а в дождь пока дождешься автобуса, весь промокнешь. Ходит один автобус 71, почему нельзя пустить еще один маршрут? Еще одна проблема — мусор. Вот только после наших жалоб акиматы начали шевелиться и уже скоро мы заключим договор с коммунальщиками на вывоз мусора», — жалуется Абдуали Кулахметов.

Чиновники о проблемах жителей массива знают и уверяют, что все проблемы поэтапно решаются. Коммунальными благами жители массива полностью воспользуются уже скоро, в очередной раз заверили о наступлении светлого будущего в городском акимате.

Нурлан Бектурсынов, представитель отдела ЖКХ г. Шымкента: «При приеме «КазТрансГаз» проводит опрессовку, грунт они убирать не должны. Сейчас мы проедем, я посмотрю, если грунт мешает и лежит на дороге, мы его уберем».

Вопрос о проблемах жителей жилого массива «Бозарык» рассмотрит общественная комиссия города. На подготовку и проверку материалов для комиссии понадобится месяц.

Шынар Оразова