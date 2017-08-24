Шымкентские дачники просят власти построить детские площадки. Только чиновники не торопятся с рассмотрением вопросов детского досуга. Жители населенных пунктов Кайнар булак и Бозарык опасаются, что у пустующих участков «вдруг» появятся новые хозяева.

Участки жители дачных массивов, в недавнем прошлом ставших городской территорией, уже подготовили. Вот только чиновники предложения местных жителей отклоняют. Родители местных ребятишек всерьез опасаются, что у этих участков появятся новоиспеченные хозяева.

Этот овраг долгое время был стихийной свалкой. Сейчас, когда он полностью очищен от мусора, жители предлагают чиновникам построить в нем детскую и спортивную площадки. Помимо площадки, немало вопросов у местных жителей и относительно дорог, освещения, коммуникаций.

Иван Максимов: «Я неоднократно обращался к акиму Шымкента и к акиму Каратауского района, чтобы в нашем районе построили детские площадки, провели уличное освещение. Дороги не асфальтированы… Но нам отвечают только отписками…»

Чиновники считают, что детская площадка в овраге — опасное решение. В сезон дождей в нем скапливается вода, и по весне овраг наполняется талыми водами. Вот только официально озвучить свою позицию чиновники не решаются.

А это – трасса республиканского значения. Она разделила на две части огромный жилой массив Бозарык.

Александр Подвиг, житель массива: «На той стороне школа, здесь только будут строить. И сейчас это трасса. Теперь школьники будут лазить через заграждение. И если сейчас не предпринять мер, завтра будут трагические последствия!»

Жители такое развитие событий предрекали давно. Они обращались с письмами к чиновникам разных уровней.

Валихан Юсупов, председатель совета ветеранов: «У нас менталитет такой, пока одного-двух человек не собьют, у нас ничего не сделают».

Еще одна проблема – участок под детскую площадку. Жители Бозарыка нашли свободный участок, но власти принимать какое-либо решение не спешат.

Муслим Калдаров, житель массива: «Сколько лет мы живем в Бозарыке – нашим детям негде играть. На территорию пришкольного стадиона их не пускают. Я не говорю о спортзале – на стадион не пускают! А ведь это дети. Им хочется играть. Мы решили, что вот этот участок подходит под строительство площадки лучше всего. Нам не отказывают, говорят, рассмотрим ваш вопрос, только с рассмотрением постоянно затягивают. Мы боимся, что это делается специально, чтобы потихоньку переоформить эту землю на посторонних нам, но близких к чиновникам людей».

Услышат ли призывы жителей слуги народа, пока остается только гадать. Хочется верить, что дело сдвинется с мертвой точки без несчастных случаев, трагедий и судебных разбирательств.

Отметим, все озвученные в сюжете проблемы будут разбираться в ходе заседания общественного совета области 25 августа. Общественники намерены добиться ответов от ответственных чиновников.

Саида Турсуметова