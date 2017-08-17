17 фактов похищения девушек зарегистрировано в Сайрамском районе ЮКО

С начала 2017 года в Сайрамском РУВД зарегистрировано 17 фактов похищения девушки с целью женитьбы. Однако на сегодняшний день все они прекращены за примирением сторон.

Так, один из таких случаев произошел в одном из поселков района. 17 августа текущего года в дежурную часть Сайрамского РУВД обратились родители молодой девушки, 2000 г.р. о том, что ее похитили неизвестные лица.

Сразу же данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы». С целью установления местонахождения 17-летней девушки создали следственно-оперативную группу, которая занялась ее розыском.

Спустя несколько дней, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские обнаружили похищенную девушку на квартире родственников ее молодого человека в городе Шымкент.

Со слов девушки установлено, что ее никто не похищал, а она сама убежала со своим парнем, чтобы выйти за него замуж против воли ее родителей. В данное время следователями выясняются все обстоятельства происшедшего.

Следует отметить, что подобное безответственное поведение молодых людей зачастую отнимают у их родителей много душевных сил, а у полицейских время и средства на их поиски, которые могли быть направлены на раскрытие реальных преступлений.

Пресс — служба ДВД ЮКО