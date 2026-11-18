В Шымкенте появится Национальный университет культуры и искусства. Постановление о создании нового высшего учебного заведения подписал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Решение принято во исполнение поручения Главы государства.

Новый университет создадут на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова. Учебное заведение будет готовить специалистов для сферы культуры, искусства и креативных индустрий. Обучение планируется организовать по трём уровням высшего и послевузовского образования: бакалавриат, магистратура и докторантура.

Основное внимание уделят подготовке специалистов по современным творческим направлениям, востребованным в киноиндустрии, телевидении и медиасфере. В числе приоритетных образовательных программ — кино и драматургия, режиссура кино и телевидения, графика и мультимедиа, медиаменеджмент, операторское искусство и звукорежиссура.

Подготовка кадров по этим направлениям позволит развивать профессиональные компетенции в сфере создания аудиовизуального контента, производства фильмов и телевизионных проектов, а также управления медиапродуктами.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, новому высшему учебному заведению будет присвоен особый статус. Он позволит расширить возможности университета по внедрению современных образовательных программ, участию в международных проектах и развитию сотрудничества с зарубежными образовательными и культурными организациями.

Также предполагается укрепление взаимодействия в области науки, искусства и креативных индустрий. Создание Национального университета культуры и искусства в Шымкенте направлено на развитие системы подготовки профессиональных кадров для творческих отраслей Казахстана. Ожидается, что новое учебное заведение станет площадкой для реализации образовательных и международных проектов в сфере культуры и искусства.

Конкретные сроки начала работы университета и приёма первых студентов в сообщении министерства не уточняются.