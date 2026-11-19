В Шымкенте продолжается реализация государственных программ, направленных на содействие занятости населения, в том числе молодёжи. Одной из таких мер является программа «Молодёжная практика», которая позволяет выпускникам учебных заведений начать трудовую деятельность по полученной специальности.

В 2026 году на субсидируемые рабочие места в городе направили 3 660 человек. Из них 1 706 молодых специалистов получили возможность трудоустроиться в рамках программы «Молодёжная практика».

Одной из участниц программы стала жительница Шымкента Гулимхан Сахытхан. Девушка окончила медицинский колледж по специальности «Фельдшер». После завершения обучения она начала искать работу по профессии и обратилась в карьерный центр Аль-Фарабийского района.

В результате молодого специалиста направили на станцию скорой медицинской помощи для прохождения молодёжной практики в должности фельдшера.

Сегодня Гулимхан работает по полученной специальности и приобретает профессиональный опыт. Девушка выразила благодарность за государственную поддержку, которая помогла ей начать трудовую деятельность.

Всего в Шымкенте на 2026 год было запланировано участие 31 476 человек в мерах содействия занятости. На сегодняшний день к этим мероприятиям привлечены 32 753 жителя города. Таким образом, годовой план выполнен на 104,1%.

Государственные программы содействия занятости помогают молодым специалистам адаптироваться к требованиям рынка труда, получать практический опыт и находить работу по специальности.