В Шымкенте суд признал незаконными и отменил постановления частного судебного исполнителя о прекращении исполнительных производств. Основанием стало то, что судебное решение об освобождении земельного участка фактически не было исполнено, несмотря на официальное завершение исполнительных процедур.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный административный суд города Шымкента. Спор возник после того, как частный судебный исполнитель прекратил исполнительные производства, посчитав, что ответчики полностью выполнили требования суда.

Земельный участок так и не освободили

Ранее межрайонный суд по гражданским делам Шымкента обязал ответчиков освободить незаконно занятый земельный участок и вывезти находившиеся на нём строительные материалы за собственный счёт. Решение вступило в законную силу. Для обеспечения его исполнения были выданы исполнительные листы, на основании которых частный судебный исполнитель А. возбудил соответствующие производства. Однако 5 мая 2026 года судебный исполнитель вынес постановления об их прекращении, указав, что требования исполнительных документов выполнены в полном объёме.

Взыскатель не согласился с таким решением и обратился в административный суд. Он заявил, что строительный мусор с территории полностью не вывезен, а земельный участок по-прежнему невозможно использовать по назначению.

Суд выявил нарушения при прекращении исполнительных производств

При рассмотрении дела суд исследовал представленные доказательства, в том числе фотографии, акт полевого исследования специалиста и результаты выездного судебного заседания. Установлено, что строительный мусор с земельного участка взыскателя полностью не вывезен. Из-за этого собственник не мог свободно распоряжаться принадлежащей ему территорией и пользоваться ею по своему усмотрению. При этом основанием для прекращения исполнительных производств послужил односторонний акт, составленный самими ответчиками.

Суд указал, что такой документ не является бесспорным подтверждением исполнения судебного решения. Взыскатель при его составлении не присутствовал и своей подписью изложенные сведения не подтверждал. Частный судебный исполнитель должен был обеспечить участие взыскателя, провести фактический осмотр земельного участка и убедиться, что ответчики действительно выполнили возложенные на них обязанности. Однако необходимые действия проведены не были, что привело к незаконному прекращению исполнительных производств.

Судебное решение должно исполняться фактически, а не формально

При рассмотрении спора суд подчеркнул, что основная цель исполнительного производства заключается не в формальном завершении процедуры, а в реальном, полном и надлежащем восстановлении нарушенных прав. Это означает, что наличие документов о выполнении обязательств само по себе не подтверждает исполнение судебного акта, если фактические обстоятельства свидетельствуют об обратном. В данном случае судебное решение предусматривало конкретные действия: освобождение земельного участка и вывоз строительных материалов. Пока эти требования не выполнены полностью, говорить о надлежащем исполнении решения суда нельзя.

По итогам рассмотрения дела специализированный межрайонный административный суд Шымкента удовлетворил административный иск. Постановления частного судебного исполнителя А. о прекращении исполнительных производств признаны незаконными и отменены.

Решение суда вступило в законную силу.

Как гражданам защитить свои права при нарушениях со стороны судебного исполнителя

Этот случай показывает, что граждане вправе оспаривать действия и решения судебных исполнителей, если считают, что они нарушают их законные интересы. Особенно важно контролировать фактическое исполнение судебного решения. Если должник не выполнил возложенные на него обязанности, а исполнительное производство было прекращено, взыскатель может обратиться за судебной защитой в установленном законодательством порядке. При возникновении спора существенное значение имеют доказательства: фотографии, документы, результаты осмотров и другие материалы, подтверждающие реальное состояние имущества или обстоятельства исполнения судебного акта.

Принцип «Закон и порядок» предполагает не только привлечение нарушителей к ответственности, но и обеспечение исполнения вступивших в законную силу судебных решений.

Рассмотренное в Шымкенте дело подтверждает важность судебного контроля за действиями частных судебных исполнителей. Формальное завершение исполнительного производства не должно лишать граждан возможности добиться восстановления своих нарушенных прав.