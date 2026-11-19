В рамках празднования 35-летия Независимости Казахстана артисты организации «Шымкент концерт» завершили масштабное европейское турне выступлением в городе Монс (Бельгия).

В концертной программе приняли участие этнофольклорный ансамбль «Қаған», танцевальный ансамбль «Яссы», а также солисты Астана Каргабай и Айнур Назарбекова.

Артисты представили европейским зрителям произведения, объединившие мировую классическую музыку и богатое национальное музыкальное наследие казахского народа.

Культурное мероприятие состоялось благодаря тесному академическому, научному и культурному сотрудничеству между Посольством Казахстана в Бельгии и Университетом Монса. Концерт был направлен на укрепление культурного диалога и взаимопонимания, а также повышение интереса европейской публики к казахскому искусству.

Выступление шымкентских артистов стало завершающим этапом европейского турне, организованного в рамках мероприятий, посвящённых 35-летию Независимости Казахстана. Концерт способствовал укреплению культурных связей между Казахстаном и Бельгией и позволил европейским зрителям познакомиться с самобытностью казахской национальной музыки.