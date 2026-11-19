12-летняя Айзере Конысбек из Шымкента завоёвывает награды на международных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Девочка занимается художественной гимнастикой, танцами, рисованием и гончарным искусством. Несмотря на особенности здоровья и инвалидность второй группы, она активно развивает свои способности, участвует в конкурсах и уже собрала коллекцию дипломов и наград.

Айзере родилась в Шымкенте на 28-й неделе беременности. При рождении она весила всего 900 граммов. С раннего детства девочке требовались особое внимание и поддержка близких. Сегодня мама старается создать для дочери все условия, чтобы она могла заниматься любимым делом, общаться со сверстниками и чувствовать себя уверенно в обществе.

От модельного агентства до спортивных побед

Первые шаги в творчестве Айзере сделала в 2019 году. Тогда мама привела её в модельное агентство Turan Models. Женщина признаётся, что главным было не стремление к наградам, а желание помочь дочери преодолеть неуверенность и раскрыть свои способности.

В 2025 году Айзере начала заниматься художественной гимнастикой в школе имени Алии Юсуповой. Её тренером стала Ольга Сергеевна Смирнова.

Мама девочки особенно благодарна наставнице, которая согласилась принять Айзере на обучение, несмотря на её возраст и особенности здоровья.

«Я хочу выразить огромную благодарность Ольге Сергеевне. Несмотря на возраст дочери и её диагноз, она приняла Айзере на обучение. Для нас это очень важно», — рассказала мама школьницы.

По словам женщины, начало занятий гимнастикой стало важным этапом в жизни дочери. Тренировки помогли ей поверить в свои возможности и дали дополнительный стимул развиваться в других творческих направлениях. Сегодня в копилке Айзере уже несколько первых мест на соревнованиях по художественной гимнастике в Шымкенте, Таразе и Туркестане.

Гран-при в Грузии и Узбекистане

В том же 2025 году девочка начала заниматься рисованием, гончарным искусством и танцами во Дворце школьников. Её способности получили признание на различных творческих конкурсах. На фестивале «DIN ART FEST» Айзере завоевала Гран-при в номинации «Соло», а также первое место в составе смешанной танцевальной группы.

В изобразительном искусстве девочка удостоилась Гран-при на конкурсах творческого центра «Aqsunqar.art» в Алматы, в Шымкенте и на мероприятии центра «Daryndy Zhuldızdar» в Ташкенте.

Одним из наиболее значимых достижений стало участие в международном конкурсе «Hello Georgia – 2026». Из-за состояния здоровья Айзере не смогла лично отправиться в Грузию. Её работу передали организаторам через преподавателя, благодаря чему девочка смогла участвовать дистанционно. По итогам конкурса юная художница получила Гран-при и подарки от организаторов.

В 2026 году к увлечениям Айзере добавилось плавание. Бассейн она посещает для собственного удовольствия, а основными направлениями для неё остаются гимнастика, рисование и танцы.

«Когда объявляют её имя, у меня слёзы счастья»

За многочисленными достижениями Айзере стоит ежедневная поддержка семьи. Мама признаётся, что главная её мечта — видеть дочь самостоятельной, уверенной в себе и счастливой.

Из-за особенностей развития Айзере требуется дополнительная поддержка в обучении. В последнее время школьница занимается по образовательной программе на дому, поэтому совмещать учёбу с тренировками и творческими занятиями стало сложнее.

Тем не менее девочка старается не пропускать любимые занятия, с удовольствием общается с преподавателями и радуется каждой новой возможности выступить на соревнованиях или представить свою работу на конкурсе.

«Я очень хочу, чтобы моя дочь достигла успехов в творчестве, чтобы она не комплексовала в обществе. Хочу, чтобы она была самостоятельной», — поделилась мама Айзере.

Особенно эмоциональными для семьи становятся церемонии награждения.

«Каждый раз, когда объявляют победителей, у меня слёзы счастья. Я вижу, как дочь понимает, что победила, как радуется тому, что смогла добиться результата наравне со своими сверстниками», — рассказывает женщина.

Айзере растёт в творческой семье. У неё есть два брата, которые также увлекаются спортом и актёрским мастерством.

Сама школьница интересуется современными тенденциями, ведёт страницу в социальных сетях и любит снимать видео для TikTok.

«Особенные дети тоже имеют право на успех»

Мама Айзере надеется, что история её дочери станет примером для других родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

По мнению женщины, особенности здоровья не должны становиться причиной отказа ребёнку в возможности заниматься спортом, творчеством и участвовать в общественной жизни.

«Я хотела бы донести до всех, что особенные дети тоже могут участвовать во всём. Не надо их отталкивать, ведь они тоже имеют права. У них есть надежда и право на полноценную жизнь», — подчеркнула мама девочки.

Сегодня Айзере продолжает заниматься художественной гимнастикой, танцами и рисованием, готовится к новым выступлениям и творческим конкурсам.

Её история показывает, насколько важны поддержка семьи, внимание педагогов и возможность развивать способности каждого ребёнка. Для самой Айзере каждая награда — это не только признание её таланта, но и ещё один шаг к самостоятельности и уверенности в собственных силах.