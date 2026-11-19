В Казахстане построили 655 медицинских пунктов и амбулаторий в сельских населённых пунктах. Однако проблема нехватки медицинских кадров остаётся актуальной. В сельской местности вакантными остаются более 800 врачебных ставок. Для привлечения специалистов государство предусматривает подъёмные выплаты и помощь с обеспечением жильём.

Несмотря на развитие медицинской инфраструктуры, жители многих небольших сёл по-прежнему вынуждены обращаться за консультациями узкопрофильных специалистов в районные и областные центры. Особенно остро ощущается нехватка хирургов, педиатров, кардиологов и других врачей. Для повышения доступности медицинской помощи в регионах строят новые амбулатории, модернизируют районные больницы и направляют в отдалённые населённые пункты передвижные медицинские комплексы. Однако, по мнению экспертов, строительство медицинских объектов не решит проблему кадрового дефицита без создания привлекательных условий для работы специалистов.

Эксперт в сфере здравоохранения Вячеслав Локшин считает, что для привлечения и закрепления врачей в сельской местности необходимо учитывать не только материальные стимулы, но и возможности профессионального развития. Специалистам важно регулярно повышать квалификацию, изучать международный опыт, участвовать в образовательных программах и иметь доступ к современным методам диагностики и лечения.

«Врач хочет развития, ему нужна интересная работа, возможность профессиональных поездок, изучения международного опыта. Некоторые областные акимы успешно решают этот вопрос: предоставляют хорошие подъёмные, обеспечивают жильём, предлагают дополнительные меры поддержки, в том числе транспорт. Всё это необходимо продумывать комплексно», — отметил Вячеслав Локшин.

По мнению эксперта, отсутствие перспектив профессионального роста может стать одной из причин, по которым врачи не решаются переезжать в небольшие населённые пункты или надолго оставаться там работать. Кандидат медицинских наук, общественный деятель Каиргали Конеев считает, что одним из эффективных способов привлечения специалистов в сёла может стать развитие частной врачебной практики. По его мнению, врачам общей практики необходимо предоставить возможность самостоятельно обслуживать прикреплённое население и напрямую заключать договоры с Фондом социального медицинского страхования.

Сейчас финансирование за прикреплённых пациентов поступает медицинским организациям, которые самостоятельно определяют заработную плату сотрудников. Эксперт предлагает изменить этот подход, предоставив врачам возможность работать в качестве индивидуальных предпринимателей и получать оплату за оказанные медицинские услуги.

«Нужно дать возможность врачам как частнопрактикующим специалистам, как индивидуальным предпринимателям непосредственно участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования. И тогда очень быстро рынок сделает своё дело», — считает Каиргали Конеев.

По его оценке, при такой модели доход врача общей практики потенциально может достигать двух миллионов теңге в месяц. При этом речь идёт о предложении эксперта, а не о действующем гарантированном уровне оплаты труда.

Каиргали Конеев также предлагает расширять возможности выездного медицинского обслуживания. Для работы в небольших и труднодоступных населённых пунктах врачам, по его мнению, необходимо предоставлять транспорт и портативное диагностическое оборудование. Это позволит специалистам самостоятельно выезжать к пациентам, проводить первичные обследования и оказывать необходимую помощь непосредственно по месту проживания сельчан. Такой подход может сократить необходимость поездок в районные центры, особенно для пожилых людей и жителей отдалённых населённых пунктов.

Эксперты подчёркивают, что решение проблемы нехватки врачей требует комплексного подхода. Помимо строительства медицинских учреждений, необходимо обеспечить специалистам достойную оплату труда, жильё, профессиональное развитие и современные условия работы.

Именно от наличия медицинских кадров во многом будет зависеть, насколько эффективно смогут работать 655 новых сельских медпунктов и амбулаторий и насколько доступной станет медицинская помощь для жителей регионов Казахстана.