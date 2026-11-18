В Казахстане планируют ограничить регистрацию детей младше 16 лет в социальных сетях. Соответствующие законодательные поправки одобрены Курултаем в первом чтении. Проверку возраста пользователей предполагается возложить на интернет-платформы. При этом ограничения не должны затронуть мессенджеры, через которые дети общаются с родителями и учителями.

Новые требования могут распространиться не только на будущих пользователей, но и на подростков, у которых уже есть аккаунты в социальных сетях. Если закон примут, владельцам действующих страниц предоставят время для подтверждения возраста. Среди обсуждаемых мер — удаление аккаунтов пользователей младше 16 лет. Одной из основных проблем остаётся идентификация несовершеннолетних, поскольку многие дети пользуются телефонными номерами, зарегистрированными на родителей.

Депутат Курултая Илья Теренченко предложил внедрить специальные детские SIM-карты, которые позволят операторам связи и интернет-платформам определять возрастную категорию пользователя.

«Запрет соцсетей до 16 лет будет активно работать только тогда, когда у родителей будут реальные инструменты его контроля. Сегодня детские номера оформлены на взрослых, поэтому ни операторы, ни платформы не видят, что за экраном ребёнок. Депутаты уже предлагали ввести детские SIM-карты. Этот механизм должен быть простым, бесплатным для наших семей», — отметил депутат.

Предполагается, что при подключении такой SIM-карты автоматически будут активироваться функции родительского контроля и фильтрации интернет-контента.

Для семей, в которых дети уже используют номера, оформленные на взрослых, рассматривается отдельное цифровое решение.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Ростислав Коняшкин сообщил, что на портале eGov может появиться сервис, позволяющий родителям самостоятельно указывать, что зарегистрированный на них номер передан ребёнку.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития изучают несколько способов проверки возраста пользователей.

Один из вариантов предусматривает передачу социальной сети только информации о том, достиг ли пользователь 16 лет. При этом раскрывать его имя, дату рождения и другие персональные данные не предполагается.

Также рассматривается возможность присваивать смартфонам специальный статус детского устройства. Технические механизмы проверки возраста планируют разработать до вступления законодательных ограничений в силу.

Министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев признал, что полностью исключить попытки обхода ограничений будет сложно. Пользователи могут предоставлять недостоверные сведения или применять современные технологии, включая дипфейки. При этом, по словам министра, возможные способы обхода правил не должны становиться причиной отказа от мер по защите несовершеннолетних в интернете.

Помимо возрастных ограничений, законопроект предусматривает дополнительные требования к крупным интернет-платформам. В частности, их планируют обязать зарегистрировать представительства на территории Казахстана. Это позволит государственным органам направлять официальные предписания об удалении противоправного контента, включая материалы, признанные кибербуллингом в отношении детей. По данным Министерства культуры и информации, за десять месяцев 2026 года в интернете выявили около 128,5 тысячи материалов с признаками нарушения законодательства. Из них удалено примерно 70%. Пока поправки прошли только первое чтение. Окончательное решение об ограничении доступа детей младше 16 лет к социальным сетям ещё не принято.

Сроки вступления новых требований в силу, порядок проверки возраста и дальнейшая судьба уже зарегистрированных аккаунтов будут зависеть от окончательной редакции законодательства.