Акция «Чистый город» в Шымкенте продолжается

Шымкент год от года становится все краше. Есть даже целые улицы и дворы, куда горожане приходят погулять и отдохнуть в тени красивейших деревьев и порадоваться оформлению территорий, которые на первый взгляд можно назвать ничьими. Но это, подчеркну, только на первый взгляд. На самом деле в городе людей, неравнодушных к родному дому, улочке и просто клочку земли у обочины очень и очень много.

Акция «Чистый город» проводится на протяжении нескольких лет. Для сравнения, если в 2015 году поступило 260 заявок на участие в конкурсе-акции, в 2016 – 301, то в этом году уже 349. Жители понимают, что то, в каком городе жить им самим, и каким он останется их детям и внукам, зависит прежде всего от них самих. Потому и создают они островки красоты вокруг своих домов. И растут площади таких островков все больше и больше.

«КОГДА МНОГО ЗЕЛЕНИ – ВОЗДУХ ЧИЩЕ»

Александр Тимонин и его племянник Павел Шерегеда – строители. И красоту вокруг себя создают не только архитектурную, но и живую.

Александр Тимонин не представляет своей жизни без цветов и деревьев. Настолько, что они окружают его повсюду. А когда семь лет назад он купил дом по улице Жанкожа батыра, то первым делом высадил вдоль заборов розы. А территорию вдоль канала облагородил, посадив цветущие кустарники и газон. К сожалению, когда мы приехали в дом к Александру, его дома не было. С нами общался его племянник Павел Шерегеда.

«У дяди вообще страсть к цветам, деревьям, зелени. Везде и всегда он сажает цветы, – пояснил Павел. – На работе, дома, у него даже внутри дома столько комнатных цветов и даже деревьев в огромных горшках. Он говорит, когда зелени много – воздух чище. И в этом плане с ним сложно поспорить. Вот здесь была как бы заброшенная территория, берега канала. Казалось бы – есть и ладно, но он высадил газон, срезал весь сухостой, высадил кустарники. Вот это – шиповник, это – забываю название – у него красивые мелкие цветы».

«Возможно, жасмин», – подсказываю я.

«Наверное. Красиво цветет и аромат приятный. Но особая любовь у дяди, конечно, к розам», – отвечает Павел.

«А кто следит за всей этой красотой, когда ваш дядя в командировке?»

«Я и слежу. Он всем свою любовь к цветам прививает. Правда, скажу сразу, без должного ухода здесь вряд ли что росло бы. А сил и труда на это уходит очень много. Одно хорошо – цветы всегда отвечают взаимностью и в ответ на заботу радуют тебя своей красотой», – продолжает Павел.

Отметим, Александр и Павел в конкурсе «Чистый город» решили принять участие впервые. Занять первое место было бы приятно, хотя делают мир вокруг красивее не ради победы в конкурсе, а потому, что иначе просто не могут.

«А как соседи относятся? Слышала, как на одной улице за ночь выкопали все розы в палисаднике у мужчины, который хотел также сделать улицу красивее. А как у вас?» – спрашиваю я.

«Нет, что вы, у нас наоборот, люди радуются, а дети, разве что на праздники – цветы просят срезать на последний или первый звонок в школе, 8 марта могут прибежать и срезать. Но обычно спрашивают», – улыбается Павел.

Самое удивительное, что в этой семье главные садовники – мужчины. Женщины же только наслаждаются красотой, которую создают их мужчины.

НИ ДНЯ БЕЗ ЦВЕТОВ

Отрезок улицы Туркестанской давно уже стал своеобразным местом паломничества жителей близлежащих районов. С каждым годом красивых палисадников на этой улице становится все больше. А победительница прошлого года Зухра Касымова говорит, что цветы и общение помогают ей забыть о болезни: «Я сама на пенсии по инвалидности уже давно. А как стали люди приходить за семенами и рассадой, и о болезни своей забыла».

Призовые за победу в конкурсе Зухра апай решила разделить так, чтобы как можно больше людей захотели принять участие в конкурсе.

«Я проложила дорожки, купила хвойные, провела полив. А еще накупила конфет и раздала соседям, чтобы и их как-то стимулировать. Правда, участвовать в конкурсе решились только двое из них», – говорит Зухра апай.

И хотя желающих принять участие не много, домов, перед которыми разрастаются красивейшие клумбы все больше.

«Я просто помогаю соседям. Приходят, просят совета, рассады. Разве можно отказать. Да и потом – это же так красиво. А по вечерам мы все выходим на работу в свои палисадники. Целыми семьями соседи выходят. Только представьте, ребенку и четырех лет нет, а он с тяпкой в руках. А ведь так и воспитывается культура труда, уважение ко всему красивому и это, я считаю, очень важно в жизни», – продолжает свой рассказ Зухра апай.

Сейчас на эту улицу «стекаются» жители соседних районов. А уж за рассадой едут со всех уголков Шымкента. А Зухра апай с удовольствием делится и рассадой, и советами, как за цветами правильно ухаживать.

«Мне иногда говорят – ты коробками рассаду раздаешь. А ведь на рынке один стебелек скольких денег стоит! А я не задумываюсь об этом. Мне главное, чтобы красивых дворов и улиц в нашем городе стало как можно больше», – говорит Зухра апай.

А о своем участии в конкурсе говорит: «Для меня главное, чтобы люди не просто тянулись к этой красоте, а менялись, что ли. Ведь чем больше красивых мест в нашем городе, тем лучше».

МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ

А двор дома №50 в микрорайоне Север знаком горожанам. Это здесь жильцы не просто украсили свой двор, но и установили свой «Байтерек». Правда, со временем конструкцию из дисков пришлось убрать.

«Байтерек мы разобрали. На его месте установили флаги. Теперь они – визитная карточка нашего двора. Когда в прошлый раз к нам приходила комиссия, нам сказали, что мы много внимания уделяем цветам и не мешало бы деревья посадить. В этом году у нас новые деревья. Да и цветов стало больше», – рассказывает домком дома Галия Артыкбаева.

Интересен и рассказ женщины о том, где они берут рассаду: «Нам рассказали об одной бабушке из Ленгера. У нее, мол, очень красивые ирисы растут. Мы собрались, поехали к ней. Она живет совсем одна. А услышав, для чего нам нужны цветы, дала нам столько рассады – хватило украсить вход почти у каждого подъезда. Жаль, вы весной наш двор не видели… Еще несколько видов цветов мы взяли у Зухры Касымовой. Вы ее знаете – о ней тоже много писали и сюжеты снимали».

«Благоустройство дело хорошее, но очень затратное и здесь один в поле не воин, – говорит домком. – Казалось бы такие мелочи, как гвозди, а сколько денег на них уходит. Потом посмотрите на краску – мы все металлические элементы постарались выдержать в одном цвете – сиреневом. Это тоже отличает наш двор от остальных. А ведь краска тоже денег стоит. А побелка? Причем белим мы не раз за год. Мы очень хотим посадить хвойные. Я думаю, обязательно посадим. А еще у нас план – немного пересмотреть сорта цветов, которые мы сажаем. А то отцветут первоцветы и все – во дворе уже «скучновато» становится. Мы решили высадить такие сорта, которые цветут с начала весны и до первого снега».

Над благоустройством этого двора жители работают на протяжении 15 лет. И каждый год придумывают что-нибудь новенькое. Самая большая проблема, говорит Галия Артыкбаева, это полив: «Только представьте, чтобы полить каждый куст, каждую былинку-травинку, приходится выносить 40-метровый шланг. А он весит 20 кг. Это его вынеси, размотай, полей, а вода нынче тоже недешевая, затем помой сам шланг, замотай его и обратно занеси. Иногда намучаешься и думаешь – все, не буду больше, а как их (цветы, деревья) без полива оставишь? Они же погибнут!»

К слову, бережное отношение к двору значительно повлияло на стоимость квартир в этом доме, говорит домком.

«У нас квартиры намного дороже, чем в других домах. Людям нравится порядок во дворе. Они считают, если мы здесь такую красоту навели, то и во всем остальном у нас тоже порядок. А ведь так и есть. Мы и крышу обновили своими силами и все коммуникации. Правда, осталось решить вопрос с канализацией. Но, думаю, и до нее очередь обязательно дойдет», – говорит Галия Артыкбаева.

Такие они, участники конкурса-акции «Чистый город» по Енбекшинскому району. Конечно, это лишь малая часть из всех. Ведь на конкурс по этому району поступило 80 заявок – 66 дворов и 14 улиц.

Саида Турсуметова