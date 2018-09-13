В Шымкенте продолжается акция «Чистый город». Каждый день члены оргкомитета и рабочие группы обходят дворы и улицы Шымкента, чтобы увидеть и запротоколировать что сделали горожане, как украсили свой двор или улицу и, конечно, отметить явных фаворитов.

В этот раз комиссия прошлась по дворам Аль-Фарабийского района. Активисты дома №1/5 по ул. Калдаякова рассказывают, насколько это непросто – сделать свой двор красивым. Самая большая проблема полив.

Но у руководителя объединения юридических лиц Гражданский Альянс ЮКО и одного из авторов идеи проведения конкурса Жамалбека Шарипбека своя точка зрения на этот счет.

«Но ведь жители частных домов не бегают, не требуют им обеспечить льготный тариф, потому что хотят поливать деревья и цветы в своем дворе. Посмотрите, вот 60-квартирный дом. Если из каждой квартиры по два ведра воды выделить, то можно залить все. Просто жителям пора понять, что это их собственность и только от них зависит, как красиво и зелено будет в их дворах», — комментирует он.

А жители дома № 108 по ул. Рашидова к вопросу полива подошли креативно. Домком Мейрамкуль апа купила большую пластиковую бочку, которую периодически заполняет водой и по мере необходимости поливает деревья.

Мейрамкуль апа: Я уже много лет здесь домкомом работаю. Жители сами попросили. А раз уж попросили, я не могу их доверие не оправдать. Но всей этой красоты не было бы, если бы не мои главные помощники – дети. Они отлично справляются!

Еще один двор в прошлом году участвовал в конкурсе, но до финала так и не дошел. Между тем, здесь к благоустройству двора подошли основательно и… начали с дома – капитально отремонтировали подъезды, заменили инженерные коммуникации в подвале и установили счетчик тепла.

Напомним, в рамках конкурса предусмотрено вознаграждение для победителей. Отдельные призы – самым активным детям. Призовой фонд конкурса в этом году – 4 млн тенге.

Саида Турсуметова