Дизайнерские дворы Шымкента. Кто их создатели

Дизайнерские дворы Шымкента. Японский сад камней, бонсай и трехуровневые газоны. Цветочные монозоны и хвойная беседка. Розарий и цветочные пятна для настроения… И какая цена у смелых решений ландшафтного дизайна?

Мы продолжаем рассказывать об участниках акции «Чистый город». Для чего мы это делаем? Во-первых, хочется рассказать о замечательных людях, неравнодушных к родному дому. А во-вторых, надеемся, что их пример вдохновит горожан и каждый шымкентский двор и каждая улица станут красивыми и очень уютными, такими, из которых совсем не хочется уходить.

Фасады, украшенные забавными морскими животными, бухта, в которую заходит корабль с алыми парусами и собственный японский сад. Все это – двор домов №20 и 20-а по проспекту Республики. На часах шесть утра. Редкие прохожие спешат по своим делам. Кто-то возвращается домой с ночной смены. Софья Михайловна Пархомцева, Зинаида Васильевна Волкова и их постоянные помощники уже во дворе. Каждое деревце, каждый цветочек, каждая былинка нуждаются в обходе.

«Выходим, смотрим, что нужно полить. Что подвязать, что подрезать, где собрать увядшие цветы. И так часов до 9 мы все во дворе», – рассказывает Софья Михайловна.

Озеленять свой двор эти милые женщины начали 45 лет назад, когда впервые въехали в новенькие квартиры. Сейчас старожилов в доме осталось немного. Но все они переживают за свой дом и этими переживаниями заразили молодежь. Настолько, что, если кто и не может помочь физически, помогает материально.

«Когда несколько лет назад наши старенькие деревья начали засыхать, мы их по очереди срезали. Смотрим, а двор стал просто голым! Ни тени в нем, сплошное пекло, особенно в летнюю жару. Тогда мы и решили, ждать, когда к нам кто-то придет и поможет – бессмысленно. Это наш двор, а значит, нам и заниматься его благоустройством», – продолжила свой рассказ София Михайловна.

Вот только банальщины им не хотелось, а потому двор они буквально разбили на зоны. Так во дворе появились «хвойная беседка», сад камней с настоящим бонсаем и уголок мебели. Причем всю мебель из обрезанных стволов жители сделали своими руками. А за бонсайчиком стали приезжать люди. Просят поделиться или семенами или отростками. И невдомек им, что бонсай сооружен из самого нашего дерева – карагача.

«Я просто посмотрела – сам по себе ствол – ну не интересно. И по мере роста стала формировать ствол, а потом вовремя подрезала крону. Так у нас и появился первый бонсай. А второй высадила у гаража. Но на фоне серой стены он совсем растворился. А у нас есть сосед, он очень хорошо рисует. Я попросила его нарисовать что-нибудь красивое на торце дома. И он изобразил вот такую бухту. А потом разрисовал и стену гаража. И так совпало, что изобразил он японский домик на фоне моря. Тут и мой бонсайчик, что называется «вписался», – продолжила свой рассказ Софья Михайловна.

Не можете добраться до дендропарка, тогда загляните в этот двор. Такого разнообразия деревьев я еще нигде не видела. Причем, все деревья в основном цветущие. Есть и хвойные и у каждого свое место.

«Вот здесь мы решили сделать такую цветущую беседку – вокруг высадили деревья и цветы. А вот та беседка, – говорит Софья Михайловна, – у нас «оздоровительная». Мы вокруг нее высадили хвойные. Какой там воздух и аромат!»

С художественным вкусом

По аккуратным тропинкам проходим на вторую половину двора. Нас встречает Зинаида Васильевна Волкова – женщина потрясающей красоты и невероятной скромности. На мою просьбу сфотографировать ее она ответила: «Что вы! Это же у нас Сонечка здесь главная. Она уже 9 лет ухаживает за двором. А мы по ее примеру подтягиваемся».

Правда, оформление второй части двора сильно отличается от первой. Здесь основной упор сделан на клумбы, причем цветы подобраны таким образом, что каждая клумба определенного цвета – желтая, белая, сиреневая. Ощущение, что прошелся по двору художник гигант, у которого расплескалась акварельная краска и получились такие «живописные пятна – мазки». Только представьте – спящие красавицы желтого цвета, ноготки, тоже желтые и настоящий ковер из невысоких желтых цветов, который переходит в оранжевые бархатцы, словно полоса рассветная, из которой поднимается яркое утреннее солнце.

Кстати, солнцу тоже место нашлось. Улыбается оно задорно всем, словно желает доброго утра и отличного дня.

А сиреневая клумба – это россыпь цветов сиреневого цвета, которые растут словно на трехуровневой клумбе. Потому что, во-первых, они все разного роста, а во-вторых, возвышаются на клумбах вазоны, выкрашенные в белый цвет и расписанные сиреневыми цветами, в которой опять же цветы сиреневого цвета, а венчает все это великолепие сирийская роза, цветы которой того же сиреневого цвета.

«А вы наших дельфина и касатку видели? Пойдемте, я вам покажу», – говорит Зинаида Васильевна, и вот уже со стен дома на меня смотрят эти обитатели морских глубин.

«Вы специально художника нанимали или это кто-то из жителей дома так здорово рисует?» – спрашиваю я.

«Нет, это я сама рисовала», – отвечает Зинаида Витальевна.

«У вас художественное образование?» – спрашиваю я.

«Нет. Я врач, хирург. А рисовать мне нравится. С касаткой долго пришлось поработать. Очень хотелось, чтобы она улыбалась. Это же грозное животное. Но вот, вроде бы получилось», – ответила Зинаида.

И не просто получилось, а замечательно получилось. И у касатки, и у дельфина очень радостный взгляд и задорная улыбка. Но содержание такого красивого двора – дело не только хлопотное, но и затратное. Ведь даже семена цветов стоят денег и не малых, я уж не говорю о саженцах деревьев. И тут на помощь приходят жители.

«У нас так заведено. Можешь помочь – выходи во двор. Те, кто не могут, или хотят видеть под окнами то или иное растение, дают нам деньги. Говорят – вы купите. Мы и покупаем. А в нашем японском саду дедушка из соседнего дома попросил разрешения высадить цветы. Говорит, очень они красивые, а у них во дворе сажать их негде. Вот и появилась у нас живая изгородь из этих цветов. А полив. Да, затратно выходит, но что делать? Не бросать же теперь все эти цветы и деревья», – говорит София Михайловна.

И все бы ничего в этом замечательном дворе, но очень переживают женщины, что нет у детей их двора нормальной детской площадки.

«Вы посмотрите – у нас и место есть под спортплощадку. Даже кольцо баскетбольное висит. Вот только ее используют в качестве парковки. Почему бы нашим детям тоже не установить нормальные качели-карусели и хорошую спортивную площадку. Уж наши-то дети точно заслужили – как здорово они нам помогают!» – говорят в один голос женщины.

«Да что журналистам говорить – разве толк будет?» – восклицает один из активных помощников по озеленению двора Юрий Андреевич Смирнов.

А я уверена – толк будет. Тем более, просьбу жителей редакция уже передала руководству Абайского районного акимата.

Уютный шымкентский дворик

Второй двор, в котором я побывала, совсем не похож на двор многоэтажки. Или двор очень хорошего детского сада. Словно двор какого-то, ну, суперэлитного коттеджа – тут тебе и детская и тренажерная площадки, красивейшие беседки, ровно заасфальтированные дорожки. Правда, таким двор стал относительно недавно, – говорит домком дома №14 по улице Калдаякова Надежда Дмитриевна Юдакова.

«А мне и муж мой говорит – ты внешне оформила, как двор детского сада. Я ведь сама много лет заведующей детского сада проработала. Вот и украшала так, чтобы нашим детям было приятно здесь», – рассказывает Надежда Дмитриевна.

И хотя во дворе очень мало земли, здесь решили вопрос с озеленением просто – цветы высадили в вазоны.

«У нас здесь был большой розарий. Но когда встал вопрос с благоустройством, мы решили розарий наш немного сократить. А вокруг беседки, что заняла часть бывшего розария, высадили цветы в вазонах.

Жители свой двор очень любят, говорят, по вечерам все собираются во дворе – в беседке, на лавочках, кто-то занимается на тренажерах. И так и проводят вечера – дружно, все вместе.

«Советуемся, что еще можно сделать. Как получше двор украсить, как к зиме подготовиться. У нас очень дружные жители и, хотя самых первых жильцов здесь осталось всего трое, мы все любим наш дом и следим за ним. Выиграть в конкурсе очень хотелось бы. Тогда мы и вон тот забор, что смотрит в наш двор, привели бы в порядок», – говорит Надежда Дмитриевна.

Соседка Надежды Дмитриевны, «раньше я была Галина Павловна, а сейчас – баба Галя», – так она представилась, говорит, что ничего этого не было бы, если бы не организатор: «Это все наша Надюша. Она у нас молодец. Раньше я тут «куролесила», но здоровье стало подводить. Сейчас вот все в руках Надюши. И озеленяет она, и убирает во дворе, и поливает. И оформляет, в общем, у нас лучший командир!»

Уходить из этих дворов не хотелось. И вспомнились мне жалобы тех, кто возмущается – пыльно, мол, во дворе, дышать нечем, грязь кругом – плохо дворники убираются во дворах. Во дворах, о которых я рассказала выше, дворников нет. Зато есть люди, которые очень любят свой дом и хотят жить среди красоты и чистоты. И им в этом никто не мешает.

Ну, а успехи оформителей радуют не только жителей этих дворов, но и четко фиксируются членами специальной комиссии в составе сотрудников акиматов, СМИ, общественников и членов Гражданского альянса ЮКО, которые и подведут окончательные итоги и назовут имена победителей в День города.

Саида Турсуметова