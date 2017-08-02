Десантники Южного Казахстана отмечают 87-ую годовщину образования ВДВ

Сегодня военно-воздушные войска стран СНГ празднуют 87-ю годовщину образования. Отмечают эту дату и десантники Южного Казахстана. По давней традиции они собрались в парке Абая возле мемориала павшим воинам-афганцам.

Подразделения «крылатой пехоты» были наиболее боеспособными частями армии и отправлялись всегда в самые горячие точки военных конфликтов. Об этом говорили десантники на митинге вспоминая павших в боях товарищей.

Южно-казахстанские десантники воевали по большей части в Афганистане и в этот день «голубые береты» вспоминают своих павших товарищей. Митинг памяти, ветераны войны в Афганистане, и те кто отслужил в воздушно-десантных войсках после окончания военных действий, провели возле мемориала воинам-афганцам. Каждый из собравшихся возле обелиска интернационалистов, на афганской войне потерял боевых товарищей, и по давней традиции сегодня их вспоминали поимённо.

«В этот день в праздник воздушно-десантных войск мы читаем молитвы за наших погибших товарищей, за тех, кто погиб на афганской земле. Это наша ежегодная традиция, и я хочу отметить, что такие мероприятия отмечаются не только в нашей стране, но и во всех городах бывшего Советского Союза», — рассказал председатель союза ветеранов войны в Афганистане ЮКО Галымжан Майханов.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

Во времена СССР эти войска были задействованы во всех вооружённых конфликтах, особенно отличились они во время афганской войны. Многие десантники являются членами союза ветеранов войны в Афганистане. И именно воины-афганцы помогли отстоять историческое название войск в казахстанской армии.

«До этого года наши войска назывались аэромобильными и слова десантные смазались, и многие десантники об этом говорили, но мы поработали с МО и войскам вновь вернули название. Они вновь называются десантно-штурмовые войска»,- говорит председатель союза ветеранов войны в Афганистане и локальных войн РК Шарип Утегенов.

Закончился митинг у мемориала павшим воинам-афганцам торжественным вручением медали десантнику-интернационалисту. От имени российских братьев по оружию председатель республиканского союза воинов-интернационалистов Шарип Утегенов вручил ему Орден Маргелова, одну из высших наград воздушного братства.

Принимал сегодня поздравления и Нартай Тасполатов. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане. Награжден медалью «За отвагу», имеет ряд юбилейных наград. Сегодня работает в сфере газоснабжения.