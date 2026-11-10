Представители министерств разъяснили жителям Шымкента положения Послания Президента

В Шымкенте представители Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана встретились с жителями города, чтобы разъяснить основные инициативы, обозначенные в Послании Президента. Участники обсудили вопросы социальной поддержки, повышения доходов населения, развития предпринимательства и создания новых возможностей для молодёжи.

Рабочую группу возглавил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев. Во встрече приняли участие представители этнокультурных объединений, общественности и активная молодёжь.

Социальную помощь предложили направлять наиболее нуждающимся

Одной из главных тем обсуждения стало повышение адресности государственной поддержки. По словам Ербола Туякбаева, при назначении социальной помощи необходимо учитывать реальные доходы и материальное положение семей. Такой подход позволит эффективнее распределять бюджетные средства и поддерживать граждан, которые действительно нуждаются в помощи.

Первый вице-министр также рассказал о масштабах финансирования социальной сферы.

«За последние семь лет на социальную сферу было выделено 88 триллионов теңге. Это очень значительная сумма. Для сравнения: согласно Посланию, на инфраструктурное строительство и другие направления в течение трёх лет планируется направить 6,5 триллиона теңге», — отметил Ербол Туякбаев.

Минимальную зарплату планируют повысить до 110 тысяч теңге

Отдельное внимание уделили вопросам оплаты труда. На встрече сообщили о планируемом повышении минимальной заработной платы до 110 тысяч теңге с 2027 года.

По озвученным данным, предполагается, что изменения затронут около 1,8 миллиона человек.

Ещё одним направлением обсуждения стала поддержка отечественных предпринимателей. В частности, речь шла о расширении доступа малого и среднего бизнеса к государственным закупкам.

Председатель Комитета специальных программ Министерства национальной экономики Бауыржан Сыздыков рассказал о предлагаемых мерах.

«Планируется расширить права малого и среднего бизнеса на участие в закупках государственных органов и квазигосударственного сектора. Для этого определённую часть закупок предполагается резервировать за отечественными предприятиями. Кроме того, планируется системно упростить требования, предъявляемые к поставщикам продукции», — сообщил он.

Предполагается, что такие изменения позволят отечественным предприятиям активнее участвовать в закупках, получать дополнительные заказы и развивать производство.

Жители подняли вопросы поддержки начинающего бизнеса

Во время встречи представители этнокультурных объединений поделились своими предложениями по развитию предпринимательства.

Член узбекского этнокультурного объединения Шакир Умаров отметил, что для молодых людей, желающих открыть собственное дело, важны доступные меры государственной поддержки.

«Одним из самых важных направлений Послания считаю поддержку малого и среднего бизнеса, а также трёхлетний мораторий. Есть много молодых людей, которые хотят открыть собственное дело. Если для них предусмотрят льготы, это поможет создать новые рабочие места», — подчеркнул он.

Участники встречи также интересовались практическими механизмами реализации заявленных инициатив и возможностями для начинающих предпринимателей.

Молодёжь обсудила образование и искусственный интеллект

Отдельная встреча была посвящена вопросам профессионального развития молодёжи, образования и внедрения современных технологий.

Студенты рассказали о своём видении реализации инициатив Послания, в том числе проектов в сфере искусственного интеллекта.

«Мы ознакомились с Посланием Президента и смотрели его прямую трансляцию в университете. Сейчас приступаем к реализации озвученных идей. Речь идёт о поддержке молодёжи, соблюдении закона и порядка, экономических инициативах и проектах в сфере искусственного интеллекта», — рассказал студент Адилет Есенбай.

По его словам, развитие этих направлений открывает молодым людям дополнительные возможности для получения знаний, совершенствования профессиональных навыков и участия в новых проектах.

Как сообщили представители рабочей группы, после публикации Послания Президента они посетили уже семь регионов Казахстана.

В ходе встреч специалисты не только разъясняют предстоящие изменения, но и собирают предложения жителей. Полученную обратную связь планируется учитывать при дальнейшей реализации обозначенных задач.