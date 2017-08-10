Почему в доме престарелых живут старики, у которых есть родственники?

В доме престарелых живут старики, у которых есть родственники. Почему они оказываются у порога дома для одиноких и брошенных? Как проходит их жизнь в этих стенах? Спешат ли они их покинуть?

Забота, уют и домашняя обстановка вот, что необходимо одиноким бабушкам и дедушкам. Вопреки всем доводам о жизни в доме престарелых, здесь они действительно как дома. Но до прихода в этот дом, у каждого была своя нехорошая история. Но долгие года она прожила вдали от Родины, в Таджикистане, и ждала возврата в родной Шымкент, в Душанбе остался ее сын.

«Несмотря на то, что и близость, и все, но слишком долгое время отсутствовали, в разных местах мы жили, это сказалось на отношениях… Я попала в разбойное нападение и осталась без денег, без документов, без средств существования в чужой республике. И это времена перестройки, 2000-е годы. Очень сложный был у меня период, я 6-7 лет бомжевала. И бомжевала я в Ташкенте, потому что думала, если туда поеду, там знакомые меня поддержат. Но все старые знакомые из Душанбе, которые там жили, кто умер, кто обанкротился», — вспоминает жительница дома престарелых Ганна Гуменна.

Сейчас Ганна Алексеевна — общественница, она помогает работникам в наблюдении за жителями. Для стариков в доме установлен режим дня, которому они стараются придерживаться. В занятиях их не ограничивают. Так, они могут совершать самостоятельные прогулки в магазин и поездки по городу. Есть у жильцов и возможность заниматься любимым делом. Например, шить, вязать, петь, играть на музыкальных инструментах.

Активные старички и огород поливают, и ежедневно проделывают физические упражнения. К сожалению, это могут не все. У Надежды Федоровны такой возможности нет, больная нога не позволяет. Но она довольствуется другими занятиями.

«А потом эта сторона светлая с утра, я читаю здесь, а потом после обеда телевизор смотрим… Я ветеран труда, у меня две медали. Здесь в Казахстане не так давно, в каком-то году давали и при советской власти давали. Так что я дважды ветеран… Муж умер, дочь умерла, совсем недавно и зять умер. Два внука кончили десятилетки и уехали учиться в Россию. Там и остались там. Больше никого нет», — говорит Надежда Гущина.

Общаются жители дома в основном друг с другом. Ладят они и с молодыми инвалидами, которые тоже проживают в этом доме. В создании мирной и гармоничной жизни обитателей дома престарелых трудятся и руководство и социальные работники. В доме престарелых жителям предоставляется 7 видов услуг, одна из важнейших психологическая, ведь каждый чувствует себя забытым и ненужным. Хотя у многих имеются родственники.

«Да, может и есть у некоторых родственники. Со стороны все думают, почему бы они не взяли их к себе, не присмотрели. Дело в том, что с такими людьми должны работать специалисты. Т.е. сестра, брат или дядя такой помощи как здесь, им не окажут. Это медицина, это реабилитация, это морально-психологическая поддержка…Пособия инвалидов 1-ой и 2-ой гр. Приравняли к прожиточному минимуму по Казахстану, это согласно закону с января 2016 года. Пенсии получаются на руки, пенсионеры по возрасту, согласно своему стажу приравняли к минимальной пенсии по Казахстану», — объясняет заместитель директора по социальной работе Гульфайруз Абатова.

Проживание в доме престарелых бесплатное. Сейчас в нем живут 220 человек, из них 127 одинокие пожилые и 93 инвалида. Условия и уход здесь на должном уровне, поэтому жители дома и не думают его покидать.

Зарина Шарипова