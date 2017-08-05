Сезон ремонта. Что выбрать: ванну или душевую кабину

Душевая кабина в ванной комнате – моя давняя мечта. Среди моих домашних нет любителей полежать в ванне, мы признаем либо баню, либо душ. Устроить в малогабаритной квартире сауну, конечно, не получится, а вот поставить хорошую кабину для душа – вполне реально. И поскольку я постепенно дозреваю до кухонно-ванного ремонта, то вопрос этот из категории праздных постепенно переходит в насущный.

Что делать – искать новую ванну или уж решаться на душевую кабину? В последнее время прочитала столько сравнительных статей на эту тему, что сама стала подкованным теоретиком. Все минусы и плюсы двух этих «ванных принадлежностей» я и решила систематизировать и изложить на бумаге. Так виднее и самой, и кому-то еще поможет определиться с выбором.

Итак, ванна. С тех пор, как первые чугунные экземпляры появились в наших квартирах, много воды утекло. Но многие из нас до сих пор предпочитают именно эти неподъемные раритеты. Если «чугунка» в хорошем состоянии, то ее действительно не стоит менять ввиду явных преимуществ – она устойчивая, бесшумная, хорошо держит температуру набранной воды да и вес любого человека тоже выдержит спокойно, не погнется. Такая ванна служит многие десятилетия.

Другое дело, когда хочется обзавестись чем-то посовременнее или заменить совсем уж «убитую» емкость на новую. Тогда присматривайтесь к тому, что есть в магазинах. А там сегодня чего только нет.

Ванны стальные – самые дешевые из представленных сегодня на рынке. Они легкие, раз в пять легче чугунных. Затащить такую ванну на этаж смогут два молодых и сильных мужчины. Формы они могут быть самой разной – от традиционной, до овальной, круглой и угловой. Срок их службы 20-25 лет.

Теперь о недостатках. Сильный шум при наполнении водой (чтобы устранить эту неприятность, продавец в магазине посоветовал мне нанести на днище монтажную пену, сказал – поможет). Высокая теплопроводность стали тоже работает не в пользу такой ванны, вода в ней остывает довольно быстро, что должно насторожить любителей погреться-понежиться. Устанавливать стальную ванну советуют обязательно с хорошим упором на надежное основание или на три стены. Иначе будет ходить ходуном.

Ванны акриловые появились не так давно, но уже стали популярны. Выглядят они очень эстетично и формы могут быть любой, даже самой замысловатой. В зависимости от материала изготовления (стекловолокно, экструдированный акрил и т.п.) будет зависеть и цена.

Ухаживать за ними довольно просто. Срок службы таких ванн, по информации производителей, от 7 до 15 лет. Немного. Еще сократить его может слишком горячая вода – некоторые экземпляры могут деформироваться. И, покупая такую модель, позаботьтесь, чтобы ее устанавливал опытный профессионал. Слышала, что неправильный монтаж может привести к тому, что ванна ваша расколется как орех, если в ней захочет искупаться человек весомых достоинств.

Вот такие ванные тонкости. На самом деле есть еще множество разных деталей, которые могут оказаться важны для вас, и о которых я не сказала. Поэтому не бойтесь подробно и нудно расспрашивать продавца о каждой модели в отдельности – обо всем, что вас интересует. Тем более, если ванну вы собрались покупать не простую, а навороченную – со всяческими гидромассажами и водоворотами.

Еще дотошнее и придирчивее нужно выбирать душевую кабину. Эта конструкция более сложная. Но не факт, что все ее функции могут оказаться вам нужны. А денег они стоят.

Душевые кабины для шымкентцев давно уже не в новинку. Их можно найти в любом более или менее крупном магазине сантехники, которых у нас завались. Есть экземпляры компактные и совсем простые, а есть похожие на кабину космического корабля, да и размером со всю мою ванную комнату. Увидев одну такую, я просто потеряла дар речи: да здесь не мыться, а рассматривать кнопочки и пульты, как в техническом музее! Однако для кого-то именно такие навороченные кабины как раз и представляют интерес. Увы, это не мой случай, мои запросы куда скромнее. Итак, о характеристиках, которые есть в любой душевой кабине независимо от ее класса.

Поддон. Здесь специалисты советуют обязательно обращать внимание на его глубину. Мелкие будут удобны для тех, кто стеснен в передвижении. Допустим, если у вас в семье есть пожилые родственники, то им перешагивать через высокий бортик будет трудновато. Если нет, то лучше выбирайте поддон глубиной 20-30 сантиметров. В нем и ножки при случае можно попарить, и ребенка, как в ванночке, искупать.

Некоторые поддоны оборудованы местом для сидения, что тоже очень удобно. Можно посидеть, а можно использовать, как дополнительную полочку для мыла-шампуня.

Опять таки надо обратить внимание на материал. Это может быть металл (те же чугун и сталь) или акрил. Характеристики их мы рассмотрели выше. Может быть фарфор или фаянс – эти материалы более хрупкие и обращаться с ними нужно очень осторожно. В более дорогих экземплярах поддон может быть сделан из искусственного или природного камня. Но это уже совсем другой класс сантехники.

Определяться с размером душевой кабины нужно сразу при покупке и очень внимательно. Будет страшно обидно, если ваше приобретение не впишется в вашу маленькую комнату или вы поймете, что не сможете в ней как следует развернуться ли поднять руки. Для минимально комфортного ощущения взрослому человеку обычной комплекции нужна кабина не менее 90х90 см. Учтите, что их делают и меньше. Поэтому прежде чем покупать, зайдите в нее в магазине, покрутитесь, помашите руками, изобразите свои движения в душе – не бойтесь выглядеть глупо, глупо будет если промахнувшись с выбором, вы останетесь и без денег, и без того, что вам действительно нужно.

Обратите внимание и на двери – раздвижные, распашные, или дверь-гармошка. Первый вариант подходит для небольших ванных комнат, но сам проем получается узковатым, третий удобен тем, что не требует много места для открывания и в то же время обеспечивает достаточно широкий проем.

И напоследок важная деталь. При покупке душевой кабины нужно обязательно обратить особое внимание на герметичность соединений и креплений конструкции. Расспросите об этом специалистов установщиков. Эту «галочку» в своем списке вопросов я поставлю самую большую. Будет неприятно, если покупка, которая должна доставить радость, обернется проблемами и разборками с ниже живущими соседями.

Яна Котт

Кстати. Чем может удивить современная душевая кабина кроме обычного душа:

1. Каскадный душ («домашний водопад»);

2. Тропический душ (мощный поток воды разделяется на множество тончайших строго вертикальных струек);

3. Душ Шарко (вода распыляется несколькими лейками сбоку, под различным углами);

4. Хронотерапия (УФ-лампа);

5. Озонотерапия;

6. Ароматерапия;

7. Парогенератор (эффект русской или турецкой бани);

8. FM-приемник;

9. DVD-проигрыватель;

10. Радиотелефон с громкой связью.