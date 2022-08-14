Жительница Туркестана: -» Мы боялись зайти в ванную»

В анные комнаты арендованных жилых домов несут угрозу. Так говорят жители микрорайона Отырар города Туркестана.

Под ваннами горожане обнаружили провода, один из концов которых подведён к земле. Заземление призванное сделать электросеть безопаснее наоборот усиливает страх и заставляет жильцов отказываться от водных процедур. Недоверие усиливают и рассказы о том, что пожилая женщина, купающаяся в чугунной ванне, была поражена электрическим током и умерла.

Жители туркестанского микрорайона «Отырар» въехавшие в новые квартиры вместо радости переживают тревогу. Принимать водные процедуры в чугунных ваннах небезопасно считают горожане.

«Мы слышали, что в 18 доме женщина во время приёма ванны попала под электричество и умерла. Мы испугались после того, как девушки рассказали, что её ток поразил из такой же проводки. Узнав об этом мы сразу начали звонить по разным организациям. По номеру 109 и по другим. Через 3 дня электрики пришли домой.»- рассказывает Балаим Махамбеталиева— жительница г. Туркестана.

После трагического инцидента, произошедшего месяц назад, жители решили массово сорвать электрические провода под ваннами. Специалисты обследовавшие тогда подведённую сеть сказали, что электрокабели опасность не несут. Но напуганные жильцы всё-таки не понимают их предназначения.

«Мы конечно же боимся. Я сейчас например не купаю своих детей в ванне. Услышав о том что произошло, я не хочу рисковать и убрала всю проводку.«- переживает Турсынай Алимбекова, жительница г. Туркестана

3 года назад отдел строительства, принял 36 5-этажных жилых домов как соответствующие строительным нормам. О женщине, которая умывалась в ванной, и попала под ток, чиновники знают. Знают они и о жалобах, поступивших от жильцов.

«Электричество по этим проводам не идет. Бывают разные случаи замыкание, случайная утечка тока. В таком случае, когда ток попадает в воду, он должен уходить дальше для этого и нужно заземление. Если ток не уйдет дальше, он может представлять угрозу для человека в ванной.» — говорит Алмас Байжанов, заместитель руководителя отдела строительства г. Туркестана

Специалисты пообещали назначить специальную экспертизу и обстоятельно рассмотреть ситуацию. Ну а жители, напуганные электропроводкой под ваннами, говорят, что будут избегать водных процедур пока её не демонтируют и не дадут гарантии безопасности.