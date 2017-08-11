В ЦСКА нет места Валиде Искандаровой?

Перманентные встречи с адвокатом, суды и апелляционные жалобы вкупе с тренировками в спортивном зале и успешным участием в международных соревнованиях стали неотъемлемой частью жизни титулованной спортсменки Валиды Искандаровой, пишет «Казахстанская правда».

Избирательная принципиальность

Золотая медаль чемпионата мира 1995 года в буквальном смысле слова перевернула всю жизнь начинающей спортсменки, обошедшей именитых соперников и вырвавшей у них победу. После возвращения с соревнований Валиде Искандаровой предложили выступать за Центральный спортивный клуб армии Министерства обороны РК (ЦСКА), зачислив в штат спортсменом спортивной роты.

Это повсеместная и устоявшая­ся практика, когда спортсменам платят зарплату, а они по всему миру выступают за клуб, завое­вывая медали для ЦСКА. При этом издается специальный приказ, позволяющий иногородним жить и тренироваться по месту жительства, где есть соответствующая материально-техничес­кая база и тренеры. Валида была прикомандирована в спортивный зал «Спартак» в Шымкенте, где и проходила службу.

Время от времени спортсменов собирают в Алматы на базе клуба. Чаще всего такие поездки связаны со сменой руководителя ЦСКА. Иногородние спортсмены знакомятся с новым председателем спортивного клуба, им прод­левают контракты, и все снова возвращаются в свои регионы, чтобы продолжить службу, которая сводится к усиленным тренировкам, участиям в соревнованиях, победам под флагом ЦСКА и новым рекордам.

– В начале 2015 года, когда в очередной раз сменился начальник ЦСКА, иногородних спортсменов снова пригласили в Алматы, – рассказывает Валида Искандарова. – Последний раз контракт со мной заключили в декабре 2014 года, продлив до предельного возрас­та. Я ежегодно приносила клубу победы и медали, была в отличной спортивной форме. Но после смены руководителя пришлось освободить место.

Почему? Если смотреть с юридической точки зрения, все началось с того, что через месяц после встречи в Алматы спорт­сменке позвонили по телефону, сообщив, что она немедленно 4 мая должна явиться в учебно-тренировочный центр ЦСКА для дальнейшего прохождения службы. Оказалось, что приказ, разрешающий тренироваться по месту жительства, изданный 27 апреля 2015 года, был аннулирован через три дня – 30 апреля. Причем такой возможности лишили только Валиду, хотя иногородних спортсменов в ЦСКА было немало.

Валида Искандарова в это время интенсивно готовилась к чемпионату мира, который должен был пройти в шведском городе Сундсвале. И такого рода перипетии сильно отвлекали. Более того, у нее на руках находилась несовершеннолетняя дочь, которую она воспитывала одна. Тяжелоатлетка попробовала объяснить свою семейную ситуацию. Руководству Управления физической культуры и спорта ЮКО такая спешка с отзывом спортсменки, готовящейся к соревнованиям, тоже была не совсем понятна. Из Шымкента в Алматы направили письмо с просьбой дать ей возможность завершить подготовку, отложив решение вопроса с ее отзывом до завершения чемпионата мира. За тяжелоатлетку вступились Дирекция национальных штатных команд и Федерация пауэрлифтинга РК, направив в ЦСКА соответствующие письма.

Уголовное преследование

Через несколько дней Валиду вызвали в военную полицию Шымкентского гарнизона. Стало известно, что начальник Учебно-тренировочного центра ЦСКА МО РК направил донесение начальнику военной полиции Алматинского регионального гарнизона, доложив, что военнослужащая по контракту младший сержант Валида Искандарова, спортсмен-инструктор, отсутствовала на утреннем построении. В отношении спортсменки инициировали досудебное расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Донесения руководства клуба в военную полицию посыпались одно за другим, их отправляли чуть ли не ежедневно.

Валида тут же собралась в дорогу, решив ехать в Алматы на машине с отцом и малолетней дочерью, которую не могла оставить с матерью, страдающей сердечной недостаточностью. Руководство спортивного клуба в ультимативной форме потребовало от спорт­сменки немедленно приступить к несению службы на базе клуба.

– Я готова была согласиться даже на такой вариант развития событий, – говорит спортсменка. – Попросила лишь помочь решить вопрос с жильем, предоставив общежитие или съемную квартиру. Снять жилье самостоятельно, как это мне рекомендовало мое начальство, нанять няню для дочери, имея зарплату в размере 80 тысяч тенге, было просто нереально. В ответ услышала, что все эти вопросы надо решать в установленном порядке, подав соответствующий рапорт. Мне ничего не оставалось, как вернуться в Шымкент. Через пару дней мне снова позвонили из клуба, потребовав немедленно явиться для несения службы, иначе опять последует донесение в военную полицию. И это в то время, когда уже вовсю шло досудебное расследование!

Спортсменка ежедневно ходила в военную полицию, чтобы отметиться и сообщить, что не уклоняется от работы, ежедневно тренируется и усердно готовится к соревнованиям. Впрочем, на чемпионат мира в Швецию она не попала. По причине досудебного расследования она не смогла вые­хать из страны.

Валида собрала десятки справок, доказывающих, что она одна воспитывает ребенка, страдающего рядом хронических заболеваний, что требует регулярного лечения в стационаре и особого ухода. К ним присовокупила документы, свидетельствующие, что у мамы – сердечная недостаточность, а у папы – сахарный диабет и они тоже нуждаются в опеке.

Все эти документы отправила и в военную полицию, и руководству спортивного клуба, еще раз попросив рассмотреть возможность оставить служить в Шымкенте, учитывая, что в Алматы нет жилья. Ответ не заставил себя долго ждать и прозвучал в ультимативной форме: либо переезд в Алматы, либо – увольнение, быть рядом с больным ребенком либо лишиться работы. Валида оказалась на грани нервного срыва. С одной стороны – уголовное дело, с другой – больные родители и дочь, с третьей – прессинг со стороны работодателя. Добавьте сюда ежедневные многочасовые тренировки и, как результат, невозможность принять участие в чемпионате мира, с выступлением на котором было связано так много надежд…

13 июня 2015 года военная полиция Алматинского регио­нального гарнизона вынесла постановление о прекращении уголовного прес­ледования в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Прекращение досудебного расследования вселяло надежду, что, возможно, все обойдется. Но звонки из Алматы не прекращались, равно как и требования немедленно явиться в учебно-тренировочный центр. Для Валиды они были необъяс­нимы с точки зрения здравого смысла.

Неспортивное поведение

Волевая, целеустремленная тяжелоатлетка, привыкшая добиваться победы в честном и равном бою на спортивных подмостках, уступила аппаратчикам от спорта и, возможно, не до конца оценивая ситуацию с правовой точки зрения, написала рапорт от 7 июля 2015 года с просьбой уволить со службы по семейным обстоятельствам. Ей посчитали стаж, сообщив, что он составляет 18 лет 8 месяцев и 20 дней. Но на этом вроде как все и закончилось. Остаток лета прошел спокойно. Валида тренировалась, занималась здоровьем дочери и родителей, готовилась к меж­дународным соревнованиям. И самое любопытное, что все это время получала зарплату, окончательно успокоив себя, что все образовалось и она по-прежнему «в обойме». ЦСКА ежемесячно перечислял деньги на карточку.

В сентябре предстояло выступ­ление на чемпионате Азии. Валида позвонила в ЦСКА, чтобы сооб­щить о своей отлучке. В ответ услышала, что вольна делать что хочет, так как 11 сентября уволена на основании ею же поданного рапорта. Это было неожиданно. Неожиданно еще и потому, что как спортивный боец Валида была полезна стране и, более того, доказала свою квалификацию. Она успешно выступила на турнире уже как частное лицо, что, тем не менее, было признано большой победой, и власти города присвоили ей звание «Почетный гражданин Шымкента».

– Как я себя ни уговаривала и ни успокаивала, так и не смогла смириться с несправедливостью, – голос Валиды срывается. – В начале прошлого года я написала письмо в Министерство обороны, надеясь там найти поддержку и понимание. До этого была в областном военкомате, и там, пересчитав мой военный и трудовой стаж, выяснили, что он достаточен для того, чтобы меня не уволили, а отправили на пенсию по выслуге лет. А в ЦСКА почему-то считали по-другому, и я не смогла претендовать на оформление воен­ной пенсии, выплату жилищной компенсации и еще ряд льгот, полагающихся в таких случаях.

В Министерстве обороны точно так же сослались на ее собственной рукой написанный рапорт, посоветовав в случае несогласия с действиями руководства ЦСКА, обращаться в суд. В силовом ведомстве подтвердили вывод областного военкомата о том, что общий стаж спортсменки достаточен для назначения пенсии по выслуге лет. Только вот сделать это в случае с Валидой нельзя. Всему виной – формулировка «по семейным обстоятельствам», указанная в приказе при увольнении. Только теперь Валиде стали понятны все последствия сделанного выбора.

В общем, переписка с Минис­терством обороны, жалобы в прокуратуру и прочие высокие инстанции не дали результата. Суд, куда спорт­сменка обратилась, счел недостаточными доказательства того, что Валиду принуждали уволиться со службы. Более того, в ходе рассмотрения дела в зале заседания выяснилось также, что упущен годовой срок исковой давности, установленный законодательством для трудовых споров. Это и послужило основанием для вынесения Апелляционной коллегией по гражданским делам Военного суда РК постановления об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, а решения военного суда Акмолинского гарнизона – без изменения. В запасе у Валиды – только обращение в Верховный суд. Но спортсменка еще не решила – продолжить судебный марафон или лучше сойти с дистанции, оставив силы для дочери, родителей и тренировок. Даже после всей этой истории уходить из спорта она не собирается, чувствуя в себе силы стать достойным соперником для более молодых тяжелоатлетов.

– Из более чем четверти века трудового стажа 19 лет я отдала ЦСКА, – комментирует ситуацию Валида Искандарова. – Недавно клуб праздновал 25-летний юбилей. Спортсменов, которые, как и я, защищали честь клуба на протяжении стольких лет, не так уж и много. Столько сил и времени отдано воен­ному спорту, и даже пенсии нет…

От себя добавлю, что Валида Искандарова является 20-кратной чемпионкой Азии, 4 раза становилась победителем чемпионата мира в отдельных упражнениях. При этом никогда не была замечена в допинговых скандалах. Она действующая спортсменка и продолжает и дальше своими победами прославлять Казахстан на мировой спортивной арене. После ухода из ЦСКА она дваж­ды побеждала на чемпионате Азии – в 2015 и 2016 годах. Да и в ЦСКА она всегда была в почете. К примеру, в 2010 году в Минис­терстве обороны чествовали 6 лучших спорт­сменов, среди них была и Валида. В 2012 году она получила звание заслуженного мастера спорта по пауэрлифтингу, что является наи­высшей ступенью в спорте.

За время безуспешных попыток восстановиться на работе или хотя бы добиться назначения пенсии спортсменка пропустила ряд престижных соревнований. Ее тренеры считают, что у нее были все шансы принести победу нашей стране, поднявшись на пьедестал почета.

– Я неоднократно ей намекал на возраст, предлагая перестать таскать эти железки. Но в ответ Валида неизменно отвечала, что это ее работа и выполнять она будет ее с максимальной отдачей. Действительно, начиная с 1995 года, она ежегодно приносила клубу победы, которых от нее ждали, – рассказывает Сергей Рашидов, старший тренер ЮКО по пауэрлифтингу. – Таким людям, как она, надо при жизни ставить памятники. Ну кто еще у нас 20 раз подряд становился чемпионом Азии?! Спортсменов такого уровня больше нет, а ведь она продолжает выступать, добиваясь отменных результатов. Это очень тяжелый вид спорта, и поступили со спорт­сменкой несправедливо.

Временно исполняющий обязанности председателя Спортивного комитета – начальника Спортивного клуба армии МО РК Бауржан Кумаров, комментируя ситуацию с увольнением Валиды Искандаровой, сделал упор на то, что она сама подала рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам. «Какого-либо воздействия или принуждения командованием для увольнения на Искандарову В. Р. не оказывалось, по доводам, указанным в письме, фактов обращения в правоохранительные органы не зарегистрировано». При этом мой вопрос о том, чем объясняется тот факт, что приказ о прохождении службы по месту жительства, изданный 27 апреля 2015 года, был аннулирован через три дня – 30 апреля 2015 года, так и остался без ответа. Точно так же руководство клуба предпочло не вспоминать историю с уголовным преследованием спортсменки.

С юридической точки зрения увольнение спортсменки вы­­г­лядит вполне законно, об этом никто не спорит. Точку в трудовом споре поставил Военный суд РК, постановление которого вступило в законную силу. Речь идет, скорее, о моральном аспекте. По сути дела, спортсменка, которая может быть полезна отечественному спорту, осталась не у дел. Руководство клуба формально право, настаивая на том, что она сама написала рапорт. Но так ли безупречны его действия с человеческой точки зрения? В конце концов, учитывая заслуги Валиды и имеющийся недюжинный спортивный потенциал, ее мог­ли пригласить и объяснить, что, кроме увольнения по семейным обстоятельствам, есть и другой вариант решения проблемы – оформление военной пенсии…

Валида очень надеется, что наша страна все-таки заинтересована в поддержке профессиональных спортсменов. При этом она, как настоящий патриот, усиленно тренируется, готовясь принять участие в чемпионате Азии, который пройдет в сентябре на Филиппинах, чтобы защитить спортивную честь Казахстана…

Любовь Доброта