Инспектор рыбнадзора ЮКО стрелял по рыбакам

Инспектора привлекают к ответственности по факту хулиганства с применением оружия, параллельно проверяют законность действий рыбаков, пишет Informburo.

Стрельбу по братьям-рыбакам на Сырдарье открыл инспектор рыбнадзора, об этом сообщили в полиции ЮКО.

«Стрелявший в рыбаков инспектор через двое суток после инцидента на реке Сырдарья сам явился в полицию. Его взяли под стражу», – рассказала по телефону руководитель управления госязыка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

30-летний государственный инспектор рыбнадзора по факту хулиганства с применением оружия привлекается к ответственности. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.

«Параллельно местная природоохранная полиция занимается проверкой правомерности действий лиц, которые рыбачили на Сырдарье», – отметила Салтанат Каракозова.

14 августа в Арысском районе ЮКО во время рыбной ловли на реке Сырдарья подстрелили братьев Нурдаулета и Багдаулета Кадыр.

По словам рыбаков, они расставляли сети, когда к ним подплыла лодка с неизвестными, прозвучало слово «инспекция» и раздалась стрельба. Юноши были ранены дробью из ружья и попали в больницу. Отец рыбаков тем временем написал заявление в полицию.