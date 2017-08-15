Востоковед из ЮКО обнаружил в Испании труды известных ученых из Сайрама

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с известным востоковедом, религиоведом Абсаттаром кажы Дербисали. В ходе встречи стороны обсудили программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также ряд вопросов, связанных с историей, культурой и литературой Южного региона.

Абсаттар кажы Дербисали ознакомил главу региона с проводимыми различными исследованиями в области духовенства, а также с рядом произведений, которые имеют отношения к Южно-Казахстанской области. На встрече аким области подчеркнул, что работа ученого имеет большое значения для будущего поколения.

Также, в ходе встречи известный востоковед сообщил, что согласно его исследований, Ходжа Ахмет Яссауи не первый ученый из Туркестана, так как почти 1000 лет назад проживал еще один видный ученый Абдулла Али Яссауи, который, как предполагает востоковед, умер в 1094 году.

Кроме того, в индийском городе Кашмир ему удалось отыскать 5-6 потомков Ходжа Ахмета Яссауи. Также, в столице Испании в городе Мадрид ему удалось обнаружить один из трактатов Яссауи и получить копию трудов известных ученых — Низамуддина аз Сайрами, Абдурахмана аз Сайрами и Сайфуддина аз Сайрами, родившихся в Сайрамском районе. По словам ученого эти сведения представляют ценность для будущих поколений.

Ознакомившись с трудами писателя, направленными на пополнение духовного богатства нации, глава региона поручил ответственным руководителям опубликовать материалы на страницах местных и частных изданий. В свою очередь, Абсаттар кажы Дербисали отметил, что данный шаг является хорошим началом для реализации поставленных задач в программной статье Главы государства.

Наряду с этим, Абсаттар кажы Дербисали встретился с активной молодежью области.

Пресс-служба акима ЮКО