Экологи проверили воздух на цементном заводе Шымкента

В Шымкенте продолжаются проверки промышленных предприятий, на деятельность которых поступают жалобы жителей. Специальная комиссия посетила завод «Шымкентцемент», где специалисты осмотрели производство, изучили используемое сырьё и провели замеры качества воздуха.

Основное внимание уделили выбросам пыли и применению фосфорного шлака при изготовлении цемента. Эти вопросы вызывают обеспокоенность горожан, которые жалуются на загрязнение воздуха и неприятный запах.

Представители предприятия сообщили, что в 2016 году завод прошёл масштабную модернизацию. Производство перевели с мокрого способа изготовления цемента на сухой, установив новое оборудование турецкого производства.

По словам руководителя по охране окружающей среды ТОО «Шымкентцемент» Руслана Исабаева, система фильтрации позволяет улавливать до 99,8% производственной пыли.

«Мы сами заинтересованы в том, чтобы удерживать пыль, поскольку она возвращается в производственный процесс. Каждый её килограмм — это будущая продукция», — пояснил Руслан Исабаев.

Он также прокомментировал использование фосфорного шлака. По словам представителя завода, этот материал применяется в качестве добавки к цементу. На предприятии его дробят и смешивают с другими компонентами без дополнительного обжига.

В компании утверждают, что используемое сырьё проходит необходимые проверки, а выбросы предприятия не превышают установленных нормативов.

Специальная комиссия провела замеры воздуха непосредственно во время посещения предприятия. По результатам измерений превышений допустимых показателей на момент проверки не зафиксировали.

Однако отсутствие превышений во время разового обследования не означает, что на предприятии ранее не допускались нарушения экологических требований.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента экологии Шымкента Дуйсен Культилеуов, весной на заводе провели плановую проверку, в ходе которой выявили нарушения природоохранного законодательства.

По результатам проверки предприятию назначили штрафы на общую сумму 25 миллионов теңге и выдали предписания об устранении выявленных недостатков.

«Весной на этом заводе провели плановую проверку. Выявили нарушения, выдали соответствующие предписания. Были наложены штрафы, предприятие их оплатило. Но срок исполнения предписаний ещё не истёк», — рассказал Дуйсен Культилеуов.

Согласно установленным срокам, предприятие должно устранить выявленные нарушения до конца года.

Специальная комиссия, созданная по поручению акима города, продолжает обследовать промышленные объекты. К настоящему времени специалисты посетили восемь предприятий и дважды проводили ночные проверки. Во время этих выездов нарушений не выявили.

Несмотря на это, жалобы жителей на неприятный запах и состояние атмосферного воздуха продолжают поступать.

Проверки будут продолжены. Специалистам предстоит установить возможные источники загрязнения и выяснить причины появления неприятного запаха в различных районах Шымкента.