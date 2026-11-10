Инициативы Президента обсудили с жителями Сайрама

В Сайраме состоялась встреча, посвящённая основным направлениям Послания Президента Казахстана и перспективам реализации поставленных задач. Участники обсудили развитие экономики, повышение благосостояния населения, социальную политику и модернизацию инфраструктуры.

Особое внимание уделили вопросам общественного согласия, трудовых отношений и улучшения качества жизни казахстанцев.

Представитель Национального курултая первого созыва Бахадыр Нарымбетов подчеркнул, что успешная реализация государственных инициатив во многом зависит от единства общества и активной гражданской позиции населения.

«В начале и в конце Послания Глава государства особо подчеркнул важность единства, согласия и сплочённости в стране. Все наши сегодняшние достижения, будущие высоты и новые цели основаны именно на единстве и согласии. Единство — это не просто движение вперёд вместе, а сплочённость ради общих целей, интересов и мечты», — отметил Бахадыр Нарымбетов.

Социально-экономические вопросы затронул председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин. Он обратил внимание на необходимость повышения доходов граждан и защиты трудовых прав работников.

Одной из обсуждаемых инициатив стало планируемое увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2027 года.

«Минимальную заработную плату планируется увеличить с 85 до 110 тысяч теңге. Это рост на 25 тысяч теңге, или примерно на 30%. Данное решение охватит 1 миллион 800 тысяч человек, в том числе более 700 тысяч работников бюджетной сферы. Это очень важный шаг», — сообщил Сатыбалды Даулеталин.

Участники встречи также обсудили вопросы мира, межнационального согласия и дальнейшего развития страны.

Житель Шымкента Байахмад Шерметов отметил актуальность тем, поднятых в Послании Президента.

«На сегодняшней встрече обсуждались актуальные и непростые вопросы. Мы поделились своими мнениями. Один из главных вопросов, обозначенных в Послании, — это мир, дружба и развитие Казахстана», — рассказал Байахмад Шерметов.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Жители смогли задать интересующие их вопросы и высказать предложения по обсуждаемым направлениям.

По мнению участников, подобные мероприятия помогают лучше понять задачи государственной политики и наладить взаимодействие между населением и представителями общественных институтов.