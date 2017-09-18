18 подростков в Шымкенте пытались свести счеты с жизнью

За 6 месяцев 2017 года попытку свести счеты с жизнью предприняли 18 шымкентских подростков. Из них 13 детей удалось спасти. Такие цифры прозвучали на брифинге городского отдела образования Шымкента накануне начала нового учебного года.

Руководитель ГОО Жанат Тажиева назвала проблему детского суицида самой большой болью и учителей, и родителей. Главный педагог Шымкента призвала взрослых объединяться.

Жанат Тажиева: «Необходима слаженная работа всех – учителей, социологов и психологов школ и, в первую очередь, родителей. Потому что, как правило, дети, которые решаются на такой отчаянный шаг, не дополучили родительской любви, ласки и внимания. Поэтому мы очень просим родителей быть внимательнее к своим детям и находить для них как можно больше времени, посвящать им все свое свободное время!»

Как показывают статистические данные, пик подростковых самоубийств приходится на возраст 13-16 лет.

Самая лучшая профилактика желания расстаться с жизнью — это внимание взрослых, уверены психологи.

Детский суицид – это то, чего практически всегда можно избежать. Главное, что для этого необходимо – это вовремя заметить тревожные сигналы. Ни один ребенок не решит уйти из жизни и воплотит свое решение в жизнь за считанные часы. Как правило, подобное решение зреет в голове у ребенка не один день, и даже не неделю. И все это время ребенок отчаянно взывает к взрослым, различными способами давая понять родителям, что ему очень плохо. Внимательные родители ни за что не оставят без внимания изменившееся поведение их чада.

Удержать на краю

Как правило, причинами суицида становятся сугубо личные причины и переживания, проблемы, которые подростку зачастую кажутся абсолютно неразрешимыми. Причем зачатую взрослые очень удивляются, когда узнают, что толкнуло ребенка на подобный шаг – причина может быть столь незначительной, что взрослый человек просто-напросто не обратил бы на нее особого внимания. Для ребенка же она глобальна.

Ниже описаны те проблемы подростков, которые наиболее часто становятся причиной самоубийств. Не стоит улыбаться – поверьте, для ребенка это действительно серьезные проблемы:

Ссора с друзьями. Причем ссора может быть из-за абсолютного пустяка.

2. Расставание с любимым человеком или его измена. В подростковом возрасте дети уверены, что первая любовь – это навсегда и относятся к ней крайне серьезно.

3. Смерть кого-либо из близких родственников.

4. Частое попадание ребенка в стрессовые ситуации.

5. Сложная психологическая обстановка в семье – ссоры с родителями, скандалы родителей между собой, их развод.

6. Затяжное депрессивное состояние подростка.

7. Проблемы ребенка с наркотиками. Как правило, наркотическая зависимость влечет за собой финансовые проблемы и проблемы с правоохранительными органами.

8. Игровая зависимость и зависимость от интернета.

9. Насилие в семье. Зачастую подросток считает себя виноватым и боится рассказать взрослым о происходящем.

10. Подростковая беременность. Беременность девочки-подростка становится поводом для суицида примерно в 21% всех случаев.

В том случае, если хоть что-то в поведении вашего ребенка вам показалось странным, либо тревожным, немедленно бросайте все свои дела и старайтесь практически все время проводить рядом с ребенком до тех пор, пока не будете твердо уверены в том, что суицидальное настроение вашего ребенка ушло без следа. Если же вы не в состоянии самостоятельно справиться с существующей проблемой, не стесняйтесь и немедленно обращайтесь за помощью к детским психологам или даже психиатрам.

Армия самоубийц растет

К слову, 10 сентября — Всемирный день борьбы с суицидом, или, как его ещё называют в народе, День предотвращения самоубийств. Этот день отмечается по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств и при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщается в отчёте ВОЗ, часто люди совершают суицид в возрасте от 15 до 44 лет. Однако специалистов тревожит то, что во всем мире за прошедшие 45 лет количество самоубийств увеличилось на 60 процентов и с годами число суицидов может возрасти.

По данным Международной организации здравоохранения, в 2000 году около одного миллиона людей умерло от суицида, а к 2020 году число самоубийств может возрасти в полтора раза.

По данным этой организации, если в год суицид совершают около миллиона людей, то восемь тысяч из них — казахстанцы. Если во всем мире каждые 40 секунд происходит одно самоубийство, то почти каждый час в Казахстане кто-то добровольно расстается с жизнью.

На официальном веб-сайте Международной организации здравоохранения приводится список стран, где наиболее часты случаи самоубийства. Среди них такие страны, как Китай, Куба, Литва, Маврикия, Российская Федерация и Шри-Ланка.

Официальная статистика по количеству суицидов в Казахстане пока не оглашена.

фото из открытых источников